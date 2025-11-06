VIDEO: así fue la emotiva reacción de los jugadores de Independiente Rivadavia ante el penal consagratorio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1986293806678114410&partner=&hide_thread=false CONTRA TODOS.



COMO MANDA NUESTRA HISTORIA



HUEVO, GARRA Y CORAZÓN



"Contra todos. Como manda nuestra historia. Huevo, garra y corazón. Cine", fueron las palabras utilizadas por la prensa de Independiente Rivadavia para describir a un video que pasará, con los años, de generación en generación.

Pero todo no termina ahí, ya que hay otro video que muestra lo mismo pero desde adentro de la cancha. "El momento más importante de la historia mendocina" y "La gloria es nuestra", fue el mensaje del club en las redes sociales.

Sin lugar a dudas, estos dos fragmentos quedarán en la historia de Independiente Rivadavia, así como también del fútbol mendocino y argentino. Ahora, la Lepra jugará la Copa Libertadores 2026 y tendrá su primera experiencia internacional, entre otras puertas que se abren después de tanto luchar.

Cuándo llega Independiente Rivadavia a Mendoza con la Copa Argentina

La delegación de Independiente Rivadavia, con la Copa Argentina, llegará a Mendoza este jueves, vía aérea, para continuar con los festejos que comenzaron en la noche del miércoles en Córdoba.

El plantel de la Lepra estará llegando cerca de las 11 al aeropuerto Francisco Gabrielli y está prevista una caravana que culminará en el estadio Bautista Gargantini, tal como ocurrió hace poco más de dos años cuando se logró el ansiado ascenso.