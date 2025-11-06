Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

VIDEO: así fue la emotiva reacción de los jugadores de Independiente Rivadavia ante el penal consagratorio

Desde adentro de la cancha, los jugadores del Azul corrían desesperados y emocionados por la consagración de la Copa Argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Independiente Rivadavia hizo historia en Alta Córdoba. 

Independiente Rivadavia hizo historia y se coronó por penales en la Copa Argentina, en lo que significa el primer título grande en la historia del Azul. Ya con las pulsaciones más bajas, no hay hincha que se quiera perder un festejo de un día que no olvidarán.

En las redes sociales, se puede ver como los jugadores de la Lepra reaccionaron en el último penal convertido por Sebastián Villa, el capitán que poco a poco comienza a considerarse ídolo para los del Parque.

villa 9

VIDEO: Así fue la emotiva reacción de los jugadores de Independiente Rivadavia en el penal de la consagración

El primero de los videos, difundido en la cuenta oficial de X del club, muestra a un dron desde arriba del Monumental de Alta Córdoba, con la posterior corrida de los jugadores de la Lepra. Muchos son los que compararon a este momento con los históricos penales de la Selección Argentina en Qatar, ante Francia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1986293806678114410&partner=&hide_thread=false

"Contra todos. Como manda nuestra historia. Huevo, garra y corazón. Cine", fueron las palabras utilizadas por la prensa de Independiente Rivadavia para describir a un video que pasará, con los años, de generación en generación.

Pero todo no termina ahí, ya que hay otro video que muestra lo mismo pero desde adentro de la cancha. "El momento más importante de la historia mendocina" y "La gloria es nuestra", fue el mensaje del club en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1986265378041819340&partner=&hide_thread=false

Sin lugar a dudas, estos dos fragmentos quedarán en la historia de Independiente Rivadavia, así como también del fútbol mendocino y argentino. Ahora, la Lepra jugará la Copa Libertadores 2026 y tendrá su primera experiencia internacional, entre otras puertas que se abren después de tanto luchar.

Cuándo llega Independiente Rivadavia a Mendoza con la Copa Argentina

La delegación de Independiente Rivadavia, con la Copa Argentina, llegará a Mendoza este jueves, vía aérea, para continuar con los festejos que comenzaron en la noche del miércoles en Córdoba.

El plantel de la Lepra estará llegando cerca de las 11 al aeropuerto Francisco Gabrielli y está prevista una caravana que culminará en el estadio Bautista Gargantini, tal como ocurrió hace poco más de dos años cuando se logró el ansiado ascenso.

