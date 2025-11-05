Este país ejemplifican cómo la geografía puede determinar tanto el encanto como la fragilidad de una nación. Con una elevación promedio de solo 1.5 metros, este archipiélago se alza como el más plano del mundo, un dato que no solo sorprende, sino que también interpela ante los desafíos medioambientales del siglo XXI.
Su topografía prácticamente al nivel del mar, y prácticamente sin relieve, lo convierte en un caso único, tanto geográficamente como en materia de sostenibilidad. Te contamos sobre este país y en que lugar del mundo se encuentra.
El país más plano del mundo: alberga el primer restaurante submarino del planeta
Las Maldivas son un archipiélago situado en el océano Índico, compuesto por unas 1.192 islas agrupadas en 26 atolones naturales. El territorio elevado de este país apenas supera la línea del mar, lo que convierte a este país en el más plano del mundo según las mediciones de elevación promedio.
En términos de elevación media sobre el nivel del mar, las Maldivas tienen un promedio de aproximadamente 1,5 metros. Esto significa que, si te encuentras en gran parte del país, prácticamente estás al ras del mar. Además, la variación entre el punto más bajo y el más alto es mínima, lo que refuerza su condición de país extremadamente llano. Según el libro de récords de la Guinness World Records, las Maldivas son el “país con la elevación más baja del punto más alto”, con su punto más alto natural rondando los 2,4metros sobre el nivel del mar.
¿Cómo es el país más bajo del mundo?
- Composición geográfica: este país esta compuesto por islas de coral y atolones, sin montañas ni elevaciones significativas.
- Vulnerabilidad al cambio climático: debido a su escasa elevación, las Maldivas enfrentan riesgos elevados de inundación, aumento del nivel del mar, intrusión salina y erosión costera.
- Aspecto turístico y ecológico: sus playas blancas, aguas cristalinas y arrecifes de coral han hecho del país un destino turístico de primer orden, pero simultáneamente su geografía lo convierte en un ejemplo de alerta frente al aumento del mar.
- El 90% de la superficie de este país es agua y el 10% es tierra, con ninguna isla que supere los 8 km de largo.
- Conrad Maldives Rangali Island, es el primer restaurante submarino del mundo. Fue inaugurado en abril de 2005 y se encuentra a cinco metros bajo el nivel del mar, ofreciendo vistas panorámicas de 180 grados del Océano Índico