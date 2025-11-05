Su topografía prácticamente al nivel del mar, y prácticamente sin relieve, lo convierte en un caso único, tanto geográficamente como en materia de sostenibilidad. Te contamos sobre este país y en que lugar del mundo se encuentra.

MALDIVAS.jpg Un hotel de lujo de las islas Maldivas del océano Índico busca un librero para atender su librería. El lugar es prácticamente libre de coronavirus

El país más plano del mundo: alberga el primer restaurante submarino del planeta

Las Maldivas son un archipiélago situado en el océano Índico, compuesto por unas 1.192 islas agrupadas en 26 atolones naturales. El territorio elevado de este país apenas supera la línea del mar, lo que convierte a este país en el más plano del mundo según las mediciones de elevación promedio.