Ciberataque al Congreso de Estados Unidos: sospechan de hackers chinos

china washington wikipedia Entrada a la embajada de la República Popular China en Washington, Estados Unidos. Crédito: Wikipedia.

China bajo la lupa por hackeos en Estados Unidos

La CBO elabora estimaciones de costos y análisis de leyes para el Congreso, además de proyecciones presupuestarias y estudios sobre el gasto presidencial. Esta información es de alto valor para servicios de inteligencia extranjeros interesados en la política económica de Estados Unidos.

Este ataque se suma a otros recientes atribuidos a China, en medio de crecientes tensiones comerciales entre Washington y Beijing. En julio, CNN reveló que piratas informáticos chinos vulneraron los sistemas del bufete Wiley Rein, que asesora a empresas y organismos gubernamentales estadounidenses sobre la guerra comercial con el gigante asiático.

“La Oficina de Presupuesto del Congreso identificó el incidente, tomó medidas inmediatas y aplicó nuevos controles de seguridad”, declaró la vocera Caitlin Emma, quien confirmó que la investigación sigue en marcha y que las operaciones del organismo continúan con normalidad.

La embajada de China en Washington rechazó las acusaciones. “Nos oponemos firmemente a todo tipo de ciberataques y los combatimos conforme a la ley”, sostuvo el portavoz Liu Pengyu.

Preocupación por la defensa cibernética de Estados Unidos

El caso ocurre mientras el Gobierno federal atraviesa su cierre más prolongado en la historia, con 37 días sin actividades. Esta situación afecta directamente a la Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), encargada de proteger las redes federales, que tuvo que suspender a casi dos tercios de su personal.

A pesar del cierre, las amenazas de ciberataques respaldados por Estados o grupos criminales continúan en aumento, advirtieron fuentes de seguridad.