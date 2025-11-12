Esta semana inició la 30ª (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Belém, Brasil. Entre los temas centrales que se esperan tratar se encuentran la reducción de las emisiones de metano, medidas de adaptación, financiamiento y la transición energética justa.
Cambio Climático: la próxima década será clave para acelerar la acción
Comenzó la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
"Esta cumbre será decisiva: marca el décimo aniversario del Acuerdo de París y el cierre del primer ciclo completo de implementación. Su éxito dependerá de alcanzar un paquete político integral que combine ambición climática, financiamiento, equidad y justicia", explicó Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Además, agregó: "En estas tres décadas se han logrado avances estructurales que transformaron la gobernanza climática global. Sin embargo, la próxima década será determinante. De no acelerar sustancialmente la acción climática, se perderá la oportunidad de traducir la arquitectura del Acuerdo de París en resultados concretos que garanticen una transición justa y resiliente".
Argentina llega con una agenda ambiental debilitada
Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional recortó hasta un 83% del presupuesto destinado a partidas ambientales y paralizó espacios clave de gobernanza climática, como el Gabinete Nacional de Cambio Climático y su Consejo Asesor Externo.
A su vez, según el Observatorio Nacional de Acción Climática -del que FARN forma parte-, el 73% de los 100 objetivos oficiales que Argentina asumió en materia climática, tanto a nivel nacional como internacional, no está en camino de cumplirse para 2030.
De ese total:
- 17% es imposible de cumplir en el plazo establecido,
- 20% no presenta avances,
- 36% muestra un avance leve,
Solo el 16% de las metas tiene avances reales:
- 10% avance moderado,
- 3% cumplimiento esperado,
- 3% cumplido.
- Y el 11% no cuenta con información suficiente.
"No cumplir con las metas de mitigación y adaptación no es solo un problema ambiental, sino también social, económico y jurídico que vulnera derechos fundamentales y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino", sostuvo Victoria Laguzzi, integrante del área de Política Climática de FARN.
De hecho, según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y generan pérdidas por más de 1000 millones de dólares al año.
Respecto a lo jurídico, Laguzzi explicó que las recientes Opiniones Consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron contundentes al afirmar que los Estados tienen la obligación legal de actuar con la mayor ambición posible frente a la crisis climática. No hacerlo constituye una violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano.