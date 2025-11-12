Cambio Climático: la próxima década será clave para acelerar la acción

Argentina llega con una agenda ambiental debilitada

Desde diciembre de 2023, el gobierno nacional recortó hasta un 83% del presupuesto destinado a partidas ambientales y paralizó espacios clave de gobernanza climática, como el Gabinete Nacional de Cambio Climático y su Consejo Asesor Externo.

A su vez, según el Observatorio Nacional de Acción Climática -del que FARN forma parte-, el 73% de los 100 objetivos oficiales que Argentina asumió en materia climática, tanto a nivel nacional como internacional, no está en camino de cumplirse para 2030.

De ese total:

17% es imposible de cumplir en el plazo establecido,

es imposible de cumplir en el plazo establecido, 20% no presenta avances,

no presenta avances, 36% muestra un avance leve,

Solo el 16% de las metas tiene avances reales:

10% avance moderado,

avance moderado, 3% cumplimiento esperado,

cumplimiento esperado, 3% cumplido.

cumplido. Y el 11% no cuenta con información suficiente.

"No cumplir con las metas de mitigación y adaptación no es solo un problema ambiental, sino también social, económico y jurídico que vulnera derechos fundamentales y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino", sostuvo Victoria Laguzzi, integrante del área de Política Climática de FARN.

De hecho, según el Banco Mundial, las inundaciones representan más de la mitad de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y generan pérdidas por más de 1000 millones de dólares al año.

Respecto a lo jurídico, Laguzzi explicó que las recientes Opiniones Consultivas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron contundentes al afirmar que los Estados tienen la obligación legal de actuar con la mayor ambición posible frente a la crisis climática. No hacerlo constituye una violación a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano.