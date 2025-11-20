El árbol de jade es sin duda la planta más elegida del 2025, y promete seguir siendo tendencia a lo largo de todo el 2026, potenciado por las recomendaciones de las redes sociales y expertos en jardinería. La suculenta es ideal para decorar el interior de casa durante la primavera, ya que necesitará cuidados mínimos, pero meticulosos, y crecerá de una manera más rápida.
Árbol de jade: por qué se caen las hojas en primavera
Los especialistas en plantas explicaron cuáles son los motivos y condiciones que pueden generar la caída en las hojas del árbol de jade durante la primavera
La primavera es una época ideal y de las mejores del año para el árbol de jade, ya que se desarrolla de manera más rápida y reforzada gracias a los cambios ambientales como la luz solar y el aumento de la temperatura. Si no seguimos al pie de la letra las recomendaciones de los cuidados, podemos ver que las hojas de la planta comienzan a caer, y esto tiene un porqué.
Por qué es importante la primavera para el árbol de jade
Los últimos años han sido muy intensos para el árbol de jade, y es que este tipo de plantas se han vuelto un verdadero furor entre los amantes de la jardinería y las redes sociales. Estamos al frente de una especie caracterizada por necesitar pocos cuidados y ser muy estética, pero también por sus fuertes lazos vinculados a filosofías energéticas como el Feng Shui.
Durante el otoño y el invierno, el árbol de jade se encuentra en una faceta de internación, donde su desarrollo y cuidados van asociados a las condiciones climáticas que se presentan durante esa época del año. Todo cambia rotundamente en verano y primavera, cuando la planta comienza a crecer de manera activa, y el aumento de la luz solar y la temperatura ofrecen condiciones para realizar distintas tareas sobre la suculenta.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
La llegada de la primavera hace que, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas en jardinería, el árbol de jade deba tener más atención por parte de su dueño en los cuidados básicos que se aconseja. No solo hay que evitar una exposición directa y constante de la luz solar, sino que tampoco debe exponerse a temperaturas muy altas y su riego requiere otro tipo de atenciones, como esperar que se seque completamente la tierra.
Por qué se caen las hojas del árbol de jade en primavera
Los cambios de luz y temperatura que llegan de la mano de la primavera, hacen que el árbol de jade crezca de otra manera, pero también implica que los cuidados se intensifiquen y se realicen con mayor atención. Si no lo hacemos puede derivar en situaciones como caída de hojas o hasta la muerte.
Los motivos y descuidos por los cuales el árbol de jade puede perder las hojas durante la primavera, son los siguientes:
- Exceso de riego: Durante el invierno, el árbol de jade se riega cada ciertos días, pero con la llegada de la primavera, hay que hacerlo cada vez que el sustrato se seca por completo. Es importante no excederse con el agua que le damos a la planta, ya que pueden asfixiarse las raíces. La caída de las hojas es la primera alerta.
-
Exceso de luz solar: La luz que recibe el árbol de jade debe ser medida, por lo que se recomienda que en primavera solo se lo exponga durante la madrugada. Si nos excedemos, las hojas pueden quemarse y caer.
Por plagas: El calor produce que las plagas comiencen a estar más presentes en el ambiente. Si atacan a nuestro árbol de jade, producto de como se ve afectada las hojas y tallo, las hojas de la planta se deshidrata y cae.