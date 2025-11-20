Árbol de jade: por qué se caen las hojas en primavera

Durante el otoño y el invierno, el árbol de jade se encuentra en una faceta de internación, donde su desarrollo y cuidados van asociados a las condiciones climáticas que se presentan durante esa época del año. Todo cambia rotundamente en verano y primavera, cuando la planta comienza a crecer de manera activa, y el aumento de la luz solar y la temperatura ofrecen condiciones para realizar distintas tareas sobre la suculenta.

Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Purplant, para realizar durante la primavera sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:

Trasplante

Reproducción

Cambio de sustrato

Poda

arbol de jade (9)

La llegada de la primavera hace que, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas en jardinería, el árbol de jade deba tener más atención por parte de su dueño en los cuidados básicos que se aconseja. No solo hay que evitar una exposición directa y constante de la luz solar, sino que tampoco debe exponerse a temperaturas muy altas y su riego requiere otro tipo de atenciones, como esperar que se seque completamente la tierra.

Por qué se caen las hojas del árbol de jade en primavera

Los cambios de luz y temperatura que llegan de la mano de la primavera, hacen que el árbol de jade crezca de otra manera, pero también implica que los cuidados se intensifiquen y se realicen con mayor atención. Si no lo hacemos puede derivar en situaciones como caída de hojas o hasta la muerte.

Los motivos y descuidos por los cuales el árbol de jade puede perder las hojas durante la primavera, son los siguientes:

Árbol de Jade.jpg

Exceso de riego: Durante el invierno, el árbol de jade se riega cada ciertos días, pero con la llegada de la primavera, hay que hacerlo cada vez que el sustrato se seca por completo. Es importante no excederse con el agua que le damos a la planta, ya que pueden asfixiarse las raíces. La caída de las hojas es la primera alerta.