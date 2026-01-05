Se llama Alvin Hellerstein, nació en 1933, asumió como juez federal de Manhattan (Nueva York) por recomendación de Bill Clinton y desde este lunes conduce el juicio a Nicolás Maduro que podría terminar con la pena de muerte para el presidente venezolano por narcoterrorismo, según la acusación de la fiscal federal Pam Bondi.
Quién es el juez de 92 años que podría condenar a Nicolás Maduro a la pena de muerte
El juez Alvin Hellerstein, ex abogado del Ejército de Estados Unidos, tiene a cargo el juicio a Nicolás Maduro y a la esposa por narcoterrorismo
El juez Alvin Hellerstein tiene 92 años y llegó al cargo en 1998 durante la presidencia de Bill Clinton. Saltó a la fama mundial este sábado a la tarde cuando los principales medios periodísticos estadounidenses revelaron que conducirá el juicio a Nicolás Maduro y a la esposa, Cilia Flores, quienes habían sido detenidos en horas de la madrugada en Caracas durante la ofensiva norteamericana denominada Resolución Absoluta.
El juez de Nicolás Maduro: de las Torres Gemelas al acosador Epstein
El juez Alvin Hellerstein es considerado uno de los magistrados federales más influyentes y de mayor actividad en los Estados Unidos.
Fue abogado del Ejército norteamericano y también ejerció la profesión de manera particular.
A lo largo de su carrera como magistrado, Alvin Hellerstein actuó en procesos vinculados con graves delitos como el terrorismo, la seguridad nacional, las disputas financieras consideradas complejas y demandas civiles de alto impacto público, como los reclamos indemnizatorios por derivados del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.
Además, el proceso judicial por el delito de acoso sexual que tuvo como imputado y acusado al productor de cine Harvey Epstein.
También resolvió un caso judicial planteado contra un ex abogado del presidente Donald Trump.
De acuerdo a la información publicada por la prensa internacional, el juez Alvin Hellerstein también tiene a su cargo el caso del ex general venezolano Hugo Carvajal, alias "Pollo", quien fue jefe de los servicios de inteligencia del chavismo.
El ex general Carvajal colaboró con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo ante el tribunal federal de Nueva York. Su testimonio tendría un rol preponderante en el juicio a Nicolás Maduro.