Quién es el juez de 92 años que podría condenar a Nicolás Maduro a la pena de muerte

Fue abogado del Ejército norteamericano y también ejerció la profesión de manera particular.

A lo largo de su carrera como magistrado, Alvin Hellerstein actuó en procesos vinculados con graves delitos como el terrorismo, la seguridad nacional, las disputas financieras consideradas complejas y demandas civiles de alto impacto público, como los reclamos indemnizatorios por derivados del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

Además, el proceso judicial por el delito de acoso sexual que tuvo como imputado y acusado al productor de cine Harvey Epstein.

También resolvió un caso judicial planteado contra un ex abogado del presidente Donald Trump.

De acuerdo a la información publicada por la prensa internacional, el juez Alvin Hellerstein también tiene a su cargo el caso del ex general venezolano Hugo Carvajal, alias "Pollo", quien fue jefe de los servicios de inteligencia del chavismo.

El ex general Carvajal colaboró con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable de cuatro delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo ante el tribunal federal de Nueva York. Su testimonio tendría un rol preponderante en el juicio a Nicolás Maduro.