Luego de la operación militar en la que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en la madrugada del sábado, ahora Donald Trump pidió tener acceso total, especialmente a los recursos petroleros de Venezuela.
Donald Trump le exigió a Delcy Rodríguez "acceso total" a los recursos petroleros de Venezuela
El pedido del presidente norteamericano fue hecho en la noche del domingo hacia Delcy Rodríguez, quien era la segunda de Nicolás Maduro y ahora quedará como presidenta interina para garantizar "una transición pacífica y segura".
"Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de Venezuela que nos permitan reconstruir su país", sostuvo Donald Trump a los periodistas que iban en el avión oficial Air Force One.
El presidente Donald Trump afirmó que no había hablado directamente con Delcy Rodríguez, pero que lo hará "en el momento adecuado", según un informe de la agencia china Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Donald Trump se refirió a quien quedó "a cargo" de Venezuela
Estados Unidos aceptó que Delcy Rodríguez, asumiera la jefatura de Estado tras la captura del líder chavista que fue sacado por la fuerza de Venezuela en la madrugada del sábado junto a su esposa Cilia Flores, y enviado al país norteamericano.
"No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida", señaló Donald Trump y añadió: "Significa que nosotros estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo".
Además, Trump reiteró la advertencia a la mujer ahora a cargo de la transición de Venezuela, y sostuvo que enfrentaría un destino peor que el de Maduro si no "hacía lo correcto".
"Ella enfrentará una situación probablemente peor que la de Maduro, porque, ya sabe, él se rindió de inmediato", afirmó.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con Rodríguez y aseguró que la Casa Blanca trabajaba con ella. "Está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande", agregó Donald Trump.