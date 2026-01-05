Donald Trump le exigió a Delcy Rodríguez "acceso total" a los recursos petroleros de Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó que no había hablado directamente con Delcy Rodríguez, pero que lo hará "en el momento adecuado", según un informe de la agencia china Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Donald Trump se refirió a quien quedó "a cargo" de Venezuela

Estados Unidos aceptó que Delcy Rodríguez, asumiera la jefatura de Estado tras la captura del líder chavista que fue sacado por la fuerza de Venezuela en la madrugada del sábado junto a su esposa Cilia Flores, y enviado al país norteamericano.

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Donald Trump le advirtió a Delcy Rodríguez que hiciera "lo correcto". Añadió que, de no hacerlo, pagaría un costo más alto que el de Nicolás Maduro.

"No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida", señaló Donald Trump y añadió: "Significa que nosotros estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo".

Además, Trump reiteró la advertencia a la mujer ahora a cargo de la transición de Venezuela, y sostuvo que enfrentaría un destino peor que el de Maduro si no "hacía lo correcto".

"Ella enfrentará una situación probablemente peor que la de Maduro, porque, ya sabe, él se rindió de inmediato", afirmó.

Maduro capturado por la DEA Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y llevado a Estados Unidos tras una operación militar comandada por Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se comunicó con Rodríguez y aseguró que la Casa Blanca trabajaba con ella. "Está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande", agregó Donald Trump.