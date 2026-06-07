Ya rige la veda en la UNCuyo para las elecciones del martes

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elecciones uncuyo El martes se vota en la UNCuyo. Foto: UNCuyo

Comenzó la veda en la UNCuyo

Según el calendario electoral de la Universidad Nacional de Cuyo, finalizó la instancia de campaña electoral para dar a conocer las propuestas de las fórmulas que buscan conducir el Rectorado y sus 12 facultades. El martes serán los comicios, de 8.30 a 19.

Ese día se celebrarán -por cuarta vez en la historia- elecciones directas, obligatorias, secretas, simultáneas y por fórmula para definir quiénes ocuparán los cargos para la conducción del Rectorado y Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos y los vinculados con los Consejos Superior y Directivos.

La campaña finalizó este domingo, 7 de junio, y se inició la veda hasta el día de los comicios .

Acerca de las elecciones en la UNCuyo

Las autoridades electas duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelegidas en el cargo por una vez. Para ocupar el Rectorado y el Vicerrectorado se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional; en tanto que para poder conducir el Decanato y el Vicedecanato de una facultad es necesario ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica en la que se postula.

Votan todos los claustros de la comunidad universitaria: docentes (profesores/as y docentes auxiliares), estudiantes, egresados/as y personal de apoyo académico. Clic aquí para consultar los padrones definitivos.

Al electorado universitario lo integran cinco claustros y subclaustros y están en condiciones de sufragar 58.366 personas. De ellas 1.723 son profesores, 1.859 docentes auxiliares, 37.896 personas egresadas, 15.548 estudiantes y 1.340 son personal de apoyo académico.

Se vota en 155 mesas habilitadas en todo el Campus y en las sedes de la universidad, distribuidas en 13 secciones electorales: Rectorado (sedes Mendoza y Escuela de Agricultura de General Alvear) y las 12 facultades: Artes y Diseño, Ciencias Agrarias, Ciencias Aplicadas a la Industria (sedes San Rafael y General Alvear), Ciencias Económicas (sedes Mendoza, Este, San Rafael y General Alvear), Ciencias Exactas y Naturales (sedes Mendoza, Valle de Uco, San Martín, General Alvear y Malargüe), Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Educación, Filosofía y Letras (sedes Mendoza, San Rafael y Este), Ingeniería y Odontología.

UNCuyo.jpg Hay gran expectativa por las elecciones en la UNCuyo. Foto: archivo

Cómo hay que hacer para votar

El votante tiene que concurrir el martes 9 de junio, de 8.30 a 19, a la facultad en la que se encuentra empadronado con DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Pasaporte o Cédula de la Policía Federal o Provincial y ahí recibirá dos sobres que colocará en urnas separadas: un sobre es para votar rector/a, vicerrector/a y representantes para el Consejo Superior (identificado con el color rojo y la letra U de Universidad) que deberá colocarse en la urna (U); y otro para elegir decano/a, vicedecano/a y representantes para los consejos directivos (su adhesivo es azul y la letra F de Facultad) para introducirse en la urna (F). En el caso del Rectorado, el personal colocará su voto en la urna (U) para elegir a los representantes para el Rectorado y Vicerrectorado y los vinculados con el Consejos Superior.

La actividad en todas las facultades y dependencias será normal según lo estableció la Junta Electoral General.

El transporte público de pasajeros circulará con total normalidad. En la sala del Consejo Superior funcionará un centro de cómputos y la Junta Electoral General se ocupará del recuento y difusión de votos de las urnas donde están las boletas para el gobierno universitario (Rectorado y Consejo Superior) y de la difusión de los datos para el Decanato y Consejo Directivo de cada gestión en las Facultades.