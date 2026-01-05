Confirmado el precio del dólar el martes 6 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio del dólar este martes 6 de enero de 2026, cuando comiencen las actividades bancarias y se habiliten las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según confirmaron cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar va a tener un promedio de alrededor de $1.495 este martes 6 de enero, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor menor o mayor, pero cercano a este.
En tanto, el dólar blue arrancará otra semana con un precio superior a los $1.500, según confirmaron desde las cuevas, aunque con una leve baja respecto al comienzo de esta semana.
Precio del dólar este martes 6 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 6 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.490
- Banco Nación: $1.495
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.495
- Banco Supervielle: $1.500
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.500
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.495
- Brubank: $1.495
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.502
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.490
Vale recordar que con la llegada del 2026, el gobierno decidió implemente un cambio muy importante en las bandas cambiarias, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%
Precio del dólar blue el martes 6 de enero
Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el martes 6 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado.
En el inicio de la nueva semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.520, confirmaron desde las cuevas.