Una camioneta llevaba mas de $170 millones de pesos y no pudieron justificarlos

El vehículo era conducido por un hombre de 28 años, domiciliado en la ciudad de Orán, Salta, quien viajaba acompañado por una mujer de 51 años, también con domicilio en esa ciudad.

Durante la inspección del rodado y en presencia de testigos hábiles, el personal actuante detectó dos paquetes ocultos en el respaldo del asiento, los cuales contenían una importante suma de dinero en efectivo.

Tras el conteo, se constató que el monto ascendía a $170.948.000, discriminados en billetes de $20.000, $10.000 y $2.000.

Al ser consultados por la documentación que avalara el transporte del dinero, los ocupantes del vehículo manifestaron no contar con respaldo legal, indicando que el efectivo pertenecía a un tercero.

plata2 Plata sucia: Un hombre llevaba más de 170 millones de pesos escondidos en una camioneta.

Posteriormente, se hizo presente en el destacamento un hombre de 46 años, domiciliado en San Ramón de la Nueva Orán, quien reconoció ser el propietario del dinero y presentó diversa documentación que quedó sujeta a análisis judicial.

Intervino en la causa el Juzgado Federal N°2 de Feria de Tucumán, a cargo del Dr. Guillermo Díaz Martínez, quien, tras consultar con el Ministerio Público Fiscal, ordenó el secuestro total del dinero, la constatación de domicilio del causante y la elaboración de las actuaciones correspondientes, sin disponer medidas privativas de la libertad.

El procedimiento se enmarca en el Operativo Lapacho 2026, orientado a prevenir delitos federales y reforzar los controles en los accesos a la provincia.

