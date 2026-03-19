Reciclaje: guardá los envases de shampoo o acondicionador y transformalos en estas maravillosas ideas DIY

La primera idea de reciclaje será crear organizadores de escritorio, algo que nos servirá a cualquiera de nosotros. Cortar la parte superior del envase y darle una forma divertida, como orejas de gato, puntas de corona o incluso flequillos. Al ser plástico liso, es muy fácil pintarlos con aerosol o decorarlos con marcadores permanentes. Son ideales para separar lapiceras, lápices de colores, pinceles o incluso herramientas de manualidades pequeñas.

Soporte para la esponja de la cocina

Podés aprovechar la forma curva del envase para crear un soporte que cuelgue de la canilla de la cocina. Recortar una tira larga que sirva de gancho y dejar la base con unos pequeños agujeros en el fondo para que el agua de la esponja drene. Esta idea DIY evitará la formación de moho y humedad sobre la mesada.

envases shampoo acondicionador Estos envases son un tesoro del reciclaje.

Mini macetas para suculentas o esquejes

Debido a que el plástico es impermeable, estos envases son geniales para plantas pequeñas. Podés cortarlos a diferentes alturas y crear un jardín vertical si los perforás por los lados y los unís con una cuerda. No olvidés hacer agujeros de drenaje en la base para que tus plantas respiren correctamente. Si usas envases de colores vibrantes, tu rincón verde se verá increíble gracias a esta idea de reciclaje.