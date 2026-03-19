Reciclaje: guardá los envases de shampoo o acondicionador y transformalos en estas maravillosas ideas DIY

Entre los artículos de higiene personal que tenemos en el baño, dos que nunca faltan son el shampoo y el acondicionador. Además de tener propiedades que benefician al cuidado capilar, sus envases pueden convertirse en un tesoro del reciclaje. Por eso, una vez que terminaste los productos, no tirés los envases. Descubrí todas las ideas DIY que podés poner en práctica en pocos pasos.
DIY: cómo reciclar envases de shampoo y acondicionador y crear ideas maravillosas
Antes de contarte las ideas DIY que podés desarrollar con estos envases plásticos, es menester aprender a limpiarlos correctamente para que luego sí. La recomendación pasará por llenar el envase con agua tibia y agitarlo bien. Luego, retirar la etiqueta sumergiéndolo en agua caliente con un poco de aceite de cocina para quitar los restos de pegamento sin rayar el plástico. Finalmente, retirar el agua del envase y dejar secar.
Organizadores de escritorio con personalidad
La primera idea de reciclaje será crear organizadores de escritorio, algo que nos servirá a cualquiera de nosotros. Cortar la parte superior del envase y darle una forma divertida, como orejas de gato, puntas de corona o incluso flequillos. Al ser plástico liso, es muy fácil pintarlos con aerosol o decorarlos con marcadores permanentes. Son ideales para separar lapiceras, lápices de colores, pinceles o incluso herramientas de manualidades pequeñas.
Soporte para la esponja de la cocina
Podés aprovechar la forma curva del envase para crear un soporte que cuelgue de la canilla de la cocina. Recortar una tira larga que sirva de gancho y dejar la base con unos pequeños agujeros en el fondo para que el agua de la esponja drene. Esta idea DIY evitará la formación de moho y humedad sobre la mesada.
Mini macetas para suculentas o esquejes
Debido a que el plástico es impermeable, estos envases son geniales para plantas pequeñas. Podés cortarlos a diferentes alturas y crear un jardín vertical si los perforás por los lados y los unís con una cuerda. No olvidés hacer agujeros de drenaje en la base para que tus plantas respiren correctamente. Si usas envases de colores vibrantes, tu rincón verde se verá increíble gracias a esta idea de reciclaje.