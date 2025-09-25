El dolor en las familias de las chicas asesinadas: "Llega la noche y el bebé de Brenda grita 'mamá', 'mamá'".

“Llega la noche y lo único que dice es ‘mamá’, 'mamá'”, comentó Antonio con la voz quebrada y sus ojos que sueltan alguna lágrima. El vacío que deja la ausencia de una madre se multiplica en los integrantes de la familia.

Antonio habla con mucho dolor pero a la vez no oculta su indignación. Para él y para muchos en su familia la Justicia llegó tarde y posiblemente se podría haber evitado una terrible situación. “Hubo una demora en el barrido de celulares que permitió encontrar los cuerpos. Es una injusticia”, dijo el hombre con la bronca contenida.

Crimen abuelo velorio Profundo dolor en el velatorio de las chicas asesinadas en Florencio Varela y el grito de un bebé que llama a su mamá. Foto gentileza tn.com.ar

El abuelo de las chicas apuesta a mantener la unidad familiar para poder superar el duelo, y a la vez alza su voz para reclamar que no haya impunidad: “Lo vamos a averiguar. Somos una familia muy grande. Como familia vamos a seguir unidos. No queremos llegar a hacer algo que no queremos”, advirtió Antonio con firmeza.

Luego de reconocer los cuerpos de Brenda, Morena y Lara, y de desperdirlas en medio de un inmenso dolor, van a seguir exigiendo respuestas aunque saben que nadie les devolverá las vidas que han perdido.

“Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Morena para saber qué pensaron”, repite el hombre una y otra vez, mientras no se anima a encontrar una respuesta para su bisnieto que cada noche sigue llamando a su mamá.

Cambio de fiscal

En las últimas horas se confirmó que el fiscal Adrián Arribas se hará cargo de la investigación de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en una casa de Florencio Varela.

El fiscal Gastón Duplaá se apartó de la causa que quedó a cargo del fiscal de Homicidios Adrián Arribas, a partir de este viernes por la mañana.

“La pedí para mañana a las 8 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”, aseguró el funcionario.

El caso del femicidio de las tres chicas fue caratulado como “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.