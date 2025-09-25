Desorden, juguetes y hasta un espantapájaros: así es la casa dónde encontraron los cuerpos de Morena, Brenda y Lara

Así es la casa donde enterraron a Morena, Brenda y Lara

El Programa Desayuno Americano, que se emite por canal América, fue el encargado de mostrar un video que fue grabado por un vecino que no dio su nombre.

El sitio que actúo como cementerio durante algunas horas está ahora completamente desierto, y cada persona que pasa le saca una foto. En el vídeo, la dejadez del lugar es la protagonista.

Los investigadores encontraron los tres cuerpos desmembrados y tapados con escombros; dos de ellos, en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que las asesinaron el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa.

image La casa fue alquilada por los malvivientes que cometieron el triple homicidio. Foto: Desayuno Americano.

En el jardín, de apariencia abandonada, choca la presencia de un espantapájaros aterrador, así como también la de juguetes y la del coche de un niño. Todos estos objetos fueron examinados por la Policía Científica. Junto a un árbol, además, figuran otros objetos quemados.

La hipótesis principal del caso y la cantidad de detenidos

Hasta el momento hay 12 detenidos por el triple crimen de Florencio Varela. En nuevos allanamientos este miércoles en la villa Zavaleta, la policía detuvo a ocho acusados de integrar la organización que asesinó a las chicas de La Matanza.

La investigación gira en torno a un aparente entramado que involucra redes de prostitución con vínculos con el narcotráfico y ajustes de cuentas. La hipótesis principal del triple crimen sostiene una venganza de una banda de narcotraficantes peruanos porque una de las jóvenes se habría quedado con algo de cocaína.