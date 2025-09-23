Un truco de costura en casa facilísimo: cómo arreglar unos baggy jeans para que no arrastren

Este tipo de pantalón suele ser muy holgado y ancho, en ocasiones hasta molesto para caminar. Cuando no tienes máquina de coser o no quieres recortar los jeans por miedo a que pierdan su efecto canchero, puedes usar este truco.

Paso a paso con un truco: cómo evitar que los jeans baggy arrastren por el piso

Para realizar este truco de costura en casa no vas a necesitar máquina de coser, tampoco hilo y ni aguja. Este truco es perfecto para salir de apuros cuando compraste unos jeans nuevos, muy anchos y largos. Simplemente, vas a necesitar un cordón de zapatilla. En el videotutorial puedes ver mejor el paso a paso de este truco.

baggy jeans Utiliza cordones del mismo color de los jeans o parecidos para que no se vean.

Acomoda la base de los jeans a la altura de la lengüeta de las zapatillas o a la altura del tobillo. Dobla la base de los jeans rodeando los tobillos y ata con el cordón de zapatilla. deja que el resto de los jeans caiga formando una especie de globo por encima de la zapatilla y evitando que la atadura con los cordones se vea. Es un truco rápido y perfecto para que los jeans no te arrastren por el piso.

Más que un truco de hilos: consejos de costura para principiantes

elementos de costura Empieza desde pequeños proyectos de costura hasta alcanzar grandes creaciones.