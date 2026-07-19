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Empanada Gallega: la receta tradicional española con relleno jugoso y riquísimo para una ocasión especial

La empanada gallega es una receta tradicional española, ideal para compartir en cualquier comida.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Empanada gallega.

Empanada gallega.

La empanada gallega es una de las recetas más tradicionales de España y un clásico que nunca pasa de moda. Su combinación de masa casera y un relleno jugoso de atún la convierte en una opción ideal para cualquier comida o reunión.

Fácil de preparar y muy rendidora, la empanada gallega puede servirse caliente o fría. Entre las recetas saladas más elegidas, se destaca por su sabor, su textura y por ser perfecta para compartir en familia o con amigos.

Receta para hacer empanada gallega de atún

Ingredientes:

  • 250 g de atún natural
  • 500 g de cebollas
  • 250 g de tomate triturado
  • 2 hojas de laurel
  • 100 g de morrones
  • 2 huevos
  • Manteca
  • Aceite de oliva
  • Pimentón
  • Sal
  • Cúrcuma (opcional)

Para la masa:

  • 500 g de harina
  • 200 cc. de agua tibia
  • 12 cdas. de aceite
  • 14 g de levadura fresca
  • 1 cdta. de sal
  • Pimentón (opcional)

Puedes optar por comprar dos discos de masa para tarta industrial.

Cómo preparar la receta de empanada gallega, paso a paso

  1. Primero, realiza un sofrito en una sartén con las cebollas, el aceite de oliva, la manteca, los morrones y la sal.
  2. Luego, agrega laurel, pimentón y cúrcuma (opcional). Suma el tomate triturado y cocina por 15 minutos. Mientras tanto, hierve los huevos y reserva.
  3. Después, incorpora el atún y el huevo picado a la preparación. Mezcla hasta integrar muy bien.
  4. En una fuente rectangular o redonda, untada con aceite, estira la mitad de la masa y agrega el relleno de la empanada gallega. Luego, cierra con la otra parte de la masa.
  5. Por último, pinta con huevo batido o con el aceite del sofrito y realiza dos agujeritos en la parte superior con un cuchillo. Cocina la empanada gallega en el horno a 180 ºC por 35 minutos.

Recetas: cómo preparar una masa casera para empanada gallega

  1. En un bol, coloca la harina. En el centro incorpora el agua tibia, el aceite y la sal. Si quieres, suma pimentón dulce.
  2. Luego, agrega la levadura fresca y une todos los ingredientes hasta lograr una masa elástica.
  3. Amasa por un rato y, en el medio, agrega 3 cucharadas de aceite de oliva. Deja reposar la bola de masa tapada y conserva para la preparación final.

En pocas palabras

  • Empanada gallega: Es una receta tradicional española, ideal para compartir en cualquier comida.
  • Ingredientes clave: Cebolla, tomate triturado, atún y masa casera o comprada son los componentes esenciales.
  • Preparación: Se elabora un sofrito con verduras y atún, se rellena una masa y se hornea hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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