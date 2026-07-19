La empanada gallega es una de las recetas más tradicionales de España y un clásico que nunca pasa de moda. Su combinación de masa casera y un relleno jugoso de atún la convierte en una opción ideal para cualquier comida o reunión.
De España
Empanada Gallega: la receta tradicional española con relleno jugoso y riquísimo para una ocasión especial
La empanada gallega es una receta tradicional española, ideal para compartir en cualquier comida.
Fácil de preparar y muy rendidora, la empanada gallega puede servirse caliente o fría. Entre las recetas saladas más elegidas, se destaca por su sabor, su textura y por ser perfecta para compartir en familia o con amigos.
Receta para hacer empanada gallega de atún
Ingredientes:
- 250 g de atún natural
- 500 g de cebollas
- 250 g de tomate triturado
- 2 hojas de laurel
- 100 g de morrones
- 2 huevos
- Manteca
- Aceite de oliva
- Pimentón
- Sal
- Cúrcuma (opcional)
Para la masa:
- 500 g de harina
- 200 cc. de agua tibia
- 12 cdas. de aceite
- 14 g de levadura fresca
- 1 cdta. de sal
- Pimentón (opcional)
Puedes optar por comprar dos discos de masa para tarta industrial.
Cómo preparar la receta de empanada gallega, paso a paso
- Primero, realiza un sofrito en una sartén con las cebollas, el aceite de oliva, la manteca, los morrones y la sal.
- Luego, agrega laurel, pimentón y cúrcuma (opcional). Suma el tomate triturado y cocina por 15 minutos. Mientras tanto, hierve los huevos y reserva.
- Después, incorpora el atún y el huevo picado a la preparación. Mezcla hasta integrar muy bien.
- En una fuente rectangular o redonda, untada con aceite, estira la mitad de la masa y agrega el relleno de la empanada gallega. Luego, cierra con la otra parte de la masa.
- Por último, pinta con huevo batido o con el aceite del sofrito y realiza dos agujeritos en la parte superior con un cuchillo. Cocina la empanada gallega en el horno a 180 ºC por 35 minutos.
Recetas: cómo preparar una masa casera para empanada gallega
- En un bol, coloca la harina. En el centro incorpora el agua tibia, el aceite y la sal. Si quieres, suma pimentón dulce.
- Luego, agrega la levadura fresca y une todos los ingredientes hasta lograr una masa elástica.
- Amasa por un rato y, en el medio, agrega 3 cucharadas de aceite de oliva. Deja reposar la bola de masa tapada y conserva para la preparación final.
En pocas palabras
- Empanada gallega: Es una receta tradicional española, ideal para compartir en cualquier comida.
- Ingredientes clave: Cebolla, tomate triturado, atún y masa casera o comprada son los componentes esenciales.
- Preparación: Se elabora un sofrito con verduras y atún, se rellena una masa y se hornea hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI