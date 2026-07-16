Cómo preparar Paté de hígado: la receta artesanal y riquísima para la picada de la final del Mundial 2026

Además, al preparar la receta casera del paté de hígado se pueden controlar los ingredientes, evitar conservantes y lograr un sabor mucho más auténtico. Asimismo, resulta mucho más económico y rendidor, con un resultado de calidad y artesanal.

Para preparar el paté, se debe cocinar el hígado con cebolla, ajo y especias y luego procesar todo hasta lograr una crema suave y homogénea. Algunas recetas incorporan vino o brandy para realzar los sabores.