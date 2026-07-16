Cómo preparar Paté de hígado: la receta artesanal y riquísima para la picada de la final del Mundial 2026

El paté de hígado es una de las recetas especiales para disfrutar en una picada, especialmente durante la época mundialista. Aunque muchas personas suelen comprarlo en el supermercado, hacerlo en casa es más sencillo de lo que parece.
Además, al preparar la receta casera del paté de hígado se pueden controlar los ingredientes, evitar conservantes y lograr un sabor mucho más auténtico. Asimismo, resulta mucho más económico y rendidor, con un resultado de calidad y artesanal.
Para preparar el paté, se debe cocinar el hígado con cebolla, ajo y especias y luego procesar todo hasta lograr una crema suave y homogénea. Algunas recetas incorporan vino o brandy para realzar los sabores.
Receta del paté de hígado casero de Paulina Cocina
Te dejamos la receta tradicional y fácil del paté de hígado, compartida por Paulina Cocina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1/2 k de hígado (puede ser de vaca o de pollo)
- 1 cebolla grande o 2 medianas
- 40 g de manteca
- Pasta de ajo
- 1/2 vaso de vino (puede ser whisky o coñac)
- 2 cdas. de crema de leche (o una grasa como manteca)
- Sal, pimienta, orégano
Cómo preparar la receta de paté de hígado: el paso a paso
- Primero, en una sartén a fuego medio (sin aceite) coloca la cebolla picada y dora unos minutos.
- A continuación, agrega la manteca y una pizca de sal, baja el fuego a mínimo y revuelve por 5 minutos.
- Pasado ese tiempo, agrega una cucharada de pasta de ajo, o dos dientes de ajo picados, y cocina por 5 minutos más y reserva.
- Luego, pica el hígado en cubos pequeños y colócalo en la misma sartén donde se cocinó la cebolla. Sube el fuego y séllalo por unos minutos. Suma una pizca de sal, baja el fuego y agrega el vino. Condimenta con pimienta y orégano.
- Cuando la carne y la cebolla estén frías, une todo y tritura. Suma una grasa, como crema de leche, y mezcla bien hasta que quede la consistencia de una pasta.