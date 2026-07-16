Cómo preparar Brownie con cacao: la receta económica, fácil y riquísima con 5 ingredientes

El brownie con cacao es una de las recetas más simples y rápidas para reversionar este postre clásico de chocolate. Se trata de una opción más económica, pero con el mismo sabor intenso que el de la versión original.
La receta tradicional del brownie nació en 1896 en Estados Unidos, cuando un repostero se olvidó de agregar levadura a un pastel. En la actualidad, este postre, hecho de chocolate o cacao, es uno de los más populares de la pastelería mundial.
El nombre "brownie" hace referencia al color marrón oscuro de este postre, que se suele comer cubierto con jarabe espeso de chocolate o con frutos rojos y helado. Esta receta con cacao puede incluir chispas de chocolate y nueces en la preparación.
Receta para hacer brownies con cacao
Ingredientes:
- 1 taza de harina 0000
- 1 1/2 taza de cacao en polvo
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- 100 g de manteca
- Nueces picadas (opcional)
Procedimiento:
- Para comenzar con la receta, derrite la manteca hasta que quede líquida y mézclala con el azúcar. Agrega los huevos de a uno y la esencia de vainilla.
- Luego, incorpora la harina de a poco y después el cacao en polvo. Tiene que quedar una textura pastosa y cremosa.
- Finalmente, coloca la mezcla de brownie con cacao en un molde enmantecado y cocina en el horno al mínimo por 15-20 minutos.
- Importante: la cocción no debe pasarse para que no se seque y, de esa manera, quede crocante por fuera y húmedo por dentro.
Trucos para que el brownie con cacao quede perfecto
- Si vas a usar chocolate, asegúrate que sea de calidad: se derrite el chocolate junto con la manteca y luego se agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
- Engrasa bien el molde con manteca y harina: no uses aereosol ni margarina.
- Termina el brownie con un poco de sal arriba, para intensificar el sabor del cacao.
- Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
- Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.
En pocas palabras
- Brownie con cacao: Es una receta de postre de chocolate económica y rápida, con sabor intenso.
- Origen histórico: La receta tradicional del brownie nació en EE.UU. en 1896, producto de un olvido en la preparación de un pastel.
- Preparación simple: La receta implica mezclar ingredientes secos y húmedos, cocinar en horno bajo por 15-20 minutos para obtener textura crocante por fuera y húmeda por dentro.
Resumen generado por Thinkindot AI