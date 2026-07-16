Cómo preparar Brownie con cacao: la receta económica, fácil y riquísima con 5 ingredientes

La receta tradicional del brownie nació en 1896 en Estados Unidos, cuando un repostero se olvidó de agregar levadura a un pastel. En la actualidad, este postre, hecho de chocolate o cacao, es uno de los más populares de la pastelería mundial.

El nombre "brownie" hace referencia al color marrón oscuro de este postre, que se suele comer cubierto con jarabe espeso de chocolate o con frutos rojos y helado. Esta receta con cacao puede incluir chispas de chocolate y nueces en la preparación.