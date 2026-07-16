Cómo hacer Grisines para una picada: la receta original y la versión sin TACC en solo 10 minutos

Los grisines son una de las recetas ideales para preparar como entrada o picada en reuniones familiares o de amigos. De hecho, es un snack perfecto para compartir en la previa de los partidos del Mundial de Fútbol 2026.
Acompañados de distintos tipos de salsa, como guacamole, queso cheddar, mayonesa de ajo o lo que más te apetezca, estos grisines caseros tienen dos versiones: la receta original y la preparación sin TACC.
Aunque la base de ingredientes siempre es la misma. Se le pueden añadir distintas especias a los grisines como orégano, pimentón, queso rallado o cebolla, por ejemplo.
Receta para hacer grisines de orégano
Ingredientes:
Con TAAC:
- 1 y 1/2 taza de harina común 000
- 1 cdta. de polvo de hornear
- 1 cdta. de sal
- Ingrediente secreto: 4 cdas. de aceite o 60 g de manteca
- 1/2 taza de agua tibia
- 3 cdas. de orégano seco (opcional)
- 2 cdas. de ajo molido (opcional)
Sin TACC:
- 300 g de premezcla apta para celíacos
- 10 g de levadura en sobre sin TACC
- 1 cdta. de sal
- Ingrediente secreto: 4 cdas. de aceite o 60 g de manteca
- 1/2 taza de agua tibia
- 3 cdas. de orégano seco (opcional)
- 2 cdas. de ajo molido (opcional)
Cómo hacer la receta de grisines de orégano, paso a paso
- En un bol, coloca la harina tamizada con el polvo de hornear. Súmale la sal y las especias a elección, como orégano. Para la versión sin TACC, reemplaza los ingredientes por lo que corresponda.
- En el mismo recipiente, forma un hueco en el medio y agrega las cucharadas de aceite o la manteca, y forma un arenado.
- Suma el agua tibia y el ajo molido a la preparación. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
- Tira harina en la mesada y estira toda la masa con un palo de amasar. Luego, corta tiras de medio centímetro de ancho.
- Enciende el horno a fuego medio para precalentarlo. Enmanteca una fuente y acomoda los grisines. Cocina por 5 a 10 minutos o hasta que doren.