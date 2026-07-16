Cómo hacer Grisines para una picada: la receta original y la versión sin TACC en solo 10 minutos

Acompañados de distintos tipos de salsa, como guacamole, queso cheddar, mayonesa de ajo o lo que más te apetezca, estos grisines caseros tienen dos versiones: la receta original y la preparación sin TACC.

Aunque la base de ingredientes siempre es la misma. Se le pueden añadir distintas especias a los grisines como orégano, pimentón, queso rallado o cebolla, por ejemplo.