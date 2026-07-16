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Cómo hacer Grisines para una picada: la receta original y la versión sin TACC en solo 10 minutos

Prepara unos deliciosos grisines caseros en solo 10 minutos, perfectos para una picada. Te dejamos la versión original y la receta sin TACC

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Grisines, el snack saludable con y sin TACC.

Grisines, el snack saludable con y sin TACC.

Los grisines son una de las recetas ideales para preparar como entrada o picada en reuniones familiares o de amigos. De hecho, es un snack perfecto para compartir en la previa de los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Acompañados de distintos tipos de salsa, como guacamole, queso cheddar, mayonesa de ajo o lo que más te apetezca, estos grisines caseros tienen dos versiones: la receta original y la preparación sin TACC.

Aunque la base de ingredientes siempre es la misma. Se le pueden añadir distintas especias a los grisines como orégano, pimentón, queso rallado o cebolla, por ejemplo.

Receta para hacer grisines de orégano

Ingredientes:

Con TAAC:

  • 1 y 1/2 taza de harina común 000
  • 1 cdta. de polvo de hornear
  • 1 cdta. de sal
  • Ingrediente secreto: 4 cdas. de aceite o 60 g de manteca
  • 1/2 taza de agua tibia
  • 3 cdas. de orégano seco (opcional)
  • 2 cdas. de ajo molido (opcional)

Sin TACC:

  • 300 g de premezcla apta para celíacos
  • 10 g de levadura en sobre sin TACC
  • 1 cdta. de sal
  • Ingrediente secreto: 4 cdas. de aceite o 60 g de manteca
  • 1/2 taza de agua tibia
  • 3 cdas. de orégano seco (opcional)
  • 2 cdas. de ajo molido (opcional)

Cómo hacer la receta de grisines de orégano, paso a paso

  1. En un bol, coloca la harina tamizada con el polvo de hornear. Súmale la sal y las especias a elección, como orégano. Para la versión sin TACC, reemplaza los ingredientes por lo que corresponda.
  2. En el mismo recipiente, forma un hueco en el medio y agrega las cucharadas de aceite o la manteca, y forma un arenado.
  3. Suma el agua tibia y el ajo molido a la preparación. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
  4. Tira harina en la mesada y estira toda la masa con un palo de amasar. Luego, corta tiras de medio centímetro de ancho.
  5. Enciende el horno a fuego medio para precalentarlo. Enmanteca una fuente y acomoda los grisines. Cocina por 5 a 10 minutos o hasta que doren.

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