Corte de agua: este martes se verá afectado el servicio por tiempo indeterminado

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Corte de agua: a dónde y a qué hora es

Bahía Blanca: trabajos programados para martes y jueves.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas en las calles XX de Septiembre y Falucho, afectando el suministro de agua en la zona del barrio Villa Mitre. Si bien no se sabe en qué horarios, el servicio se restablecerá paulatinamente.