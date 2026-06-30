Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para este martes 30 de junio de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: este martes se verá afectado el servicio por tiempo indeterminado
ABSA informó un corte de agua por trabajos programados. Se verá afectado el servicio a lo largo del día en importantes zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: a dónde y a qué hora es
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio de agua, se realizarán tareas en las calles XX de Septiembre y Falucho, afectando el suministro de agua en la zona del barrio Villa Mitre. Si bien no se sabe en qué horarios, el servicio se restablecerá paulatinamente.
Además, otros trabajos que estaban previstos para hoy serán reprogramados para el día jueves 2 de julio en la intersección de las calles Brasil y Almafuerte. Los mismos corresponden a las obras de recambio de cañerías que la DIPAC ejecuta en Bahía Blanca. Como consecuencia de estas tareas, se afectará con baja presión el servicio de agua en el barrio Kilómetro 5.
Recomendaciones ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.