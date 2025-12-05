Martín Aveiro se despidió de Bermejo y Paponet y ahora el peronismo queda con dos bancas en Diputados

Al tiempo, agregó que los considera grandes personas y que "hicieron un gran trabajo en defensa de nuestra provincia, que estuvieron siempre presentes y que además, a quienes no contábamos con experiencia legislativa, nos enseñaron todo lo necesario para acomodarnos rápidos y ser parte de la agenda legislativa".

También manifestó que se los va a extrañar y les volvió a agradecer por los dos años compartidos.

Aveiro y Bermejo Martín Aveiro y el diputado nacional saliente Adolfo Bermejo. Redes sociales

El peronismo no para de perder bancas en el Congreso

Desde el 2011, cuando el PJ tenía 5 de las 10 bancas puestas en juego en el Congreso de la Nación, el peronismo no ha dejado de perder lugares.

En aquella época, con Cristina Kirchner como presidenta, los votos de los mendocinos apoyaban al PJ. En los últimos 14 años, ese espacio se ha reducido y actualmente, solo dos son los peronistas que van a representar a Mendoza, Aveiro y Félix.

En tanto, en el Senado quien representa al peronismo mendocino es Anabel Fernández Sagasti, cuyo mandato comenzó en el 2023 y se extiende hasta el 2027.

El desafío para el peronismo es conservar sus bancas de cara al 2027, porque si los resultados electorales les siguen siendo tan desfavorables, podrían poner en peligros los pocos lugares que les quedan en el Congreso.