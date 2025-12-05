Martín Aveiro, diputado del PJ por Mendoza que aún continúa su mandato, fue quien despidió a sus compañeros de bloque, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, quienes terminaron su periodo en la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de este mes, compartirá el trabajo con Emir Félix, el único peronista que logró entrar al Congreso después de las elecciones del 26 de octubre.
Martín Aveiro se despidió de Bermejo y Paponet y ahora el peronismo queda con dos bancas en Diputados
El 26 de octubre, el peronismo solo logró renovar una banca de las dos que puso en juego. Aveiro destacó el buen trabajo con los diputados salientes
Aveiro dejó un mensaje para Bermejo y Paponet en las redes, destacando que siempre estuvieron presentes y que le enseñaron, a quienes -como él- no tenían experiencia legislativa, cómo es el trabajo en el Congreso.
Un mensaje de gratitud a los diputados salientes
Aveiro escribió un posteo en su cuenta de Instagram en donde elogió a los diputados peronistas de mandato cumplido. "Hoy terminaron dos hermosas personas sus períodos como Diputados Nacionales por Mendoza: Adolfo Bermejo y Liliana Paponet", manifestó el exintendente de Tunuyán.
Al tiempo, agregó que los considera grandes personas y que "hicieron un gran trabajo en defensa de nuestra provincia, que estuvieron siempre presentes y que además, a quienes no contábamos con experiencia legislativa, nos enseñaron todo lo necesario para acomodarnos rápidos y ser parte de la agenda legislativa".
También manifestó que se los va a extrañar y les volvió a agradecer por los dos años compartidos.
El peronismo no para de perder bancas en el Congreso
Desde el 2011, cuando el PJ tenía 5 de las 10 bancas puestas en juego en el Congreso de la Nación, el peronismo no ha dejado de perder lugares.
En aquella época, con Cristina Kirchner como presidenta, los votos de los mendocinos apoyaban al PJ. En los últimos 14 años, ese espacio se ha reducido y actualmente, solo dos son los peronistas que van a representar a Mendoza, Aveiro y Félix.
En tanto, en el Senado quien representa al peronismo mendocino es Anabel Fernández Sagasti, cuyo mandato comenzó en el 2023 y se extiende hasta el 2027.
El desafío para el peronismo es conservar sus bancas de cara al 2027, porque si los resultados electorales les siguen siendo tan desfavorables, podrían poner en peligros los pocos lugares que les quedan en el Congreso.