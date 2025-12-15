Perro bajo amenaza de ser asfixiado: un ladrón y una drástica decisión tras ser acorralado

El delincuente cuente con antecedentes, fue identificado como Luciano Alberto V., de 18 años, alias “Coco” y detenido tras protagonizar el violento robo en una vivienda del barrio Ñu Porá, donde actuó junto a tres menores, dos de 15 y uno de 12 años.

perro-misiones-delincuente

Perro caniche bajo amenaza de un delincuente

Según la denuncia de la víctima, Orlando L. (42), el grupo ingresó a la propiedad ubicada sobre calles Cataratas del Iguazú y Guembé, donde sustrajeron una desmalezadora, una mochila, una llave inglesa y el perro.

En medio del robo, para impedir que se llevan las cosas, comenzó a forcejear con el joven, quien lo atacó con un arma blanca, provocándole lesiones leves en el antebrazo, destaca el parte policial.

Tras el aviso al 911, efectivos de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional X de Misiones, con apoyo del Comando Táctico Especial Fátima, montaron un operativo cerrojo que permitió localizar a los involucrados. Al momento de ser interceptado, "Coco" amenazó con asesinar al perro caniche sustraído para evitar su detención.

misiones-perro-delincuente

Como resultado del procedimiento, el joven delincuente quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que los tres menores fueron demorados y entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Ce.Mo.AS).

Acerca de la mascota y los elementos robados, fueron recuperados y puestos bajo resguardo.