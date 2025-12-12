Ahorro: el "truco" de las 72 horas para ordenar tus gastos

En este sentido, el truco de las 72 horas (tres días) es un mecanismo de defensa diseñado para "desarmar" esa urgencia emocional.

Entonces, para cualquier compra que no sea una necesidad básica (alquiler, alimentos, servicios), la persona debe esperar 72 horas antes de concretar la transacción. Según la economía conductual, este plazo es suficiente para que la dopamina asociada al impulso disminuya y se le dé paso al pensamiento racional para que tome el control de la decisión de compra.

Las tentaciones online y la psicología del ahorro

El contexto de las compras online intensifica la dificultad, con ofertas relámpago y publicidad accesible 24/7. La facilidad de un simple clic elimina la "fricción" (el esfuerzo de ir a una tienda), haciendo que el acto de comprar sea instantáneo.

En este caso, el "truco" de las 72 horas se convierte en una herramienta de supervivencia digital. Aprender a llenar el carrito y luego cerrarlo por tres días es crucial para evitar gastar por aburrimiento o ansiedad.

Compras online Las compras online suelen ser muy tentadoras. Hacer una pausa antes de "pasar la tarjeta" puede ser muy beneficioso para tus finanzas.

Aplicar este "truco" trae las siguientes ventajas:

La mayoría de las veces el deseo inicial desaparece o el artículo deja de parecer tan imprescindible.

El dinero "rescatado" de ese gasto innecesario se transfiere directamente al ahorro, lo que permitirá construir un capital sólido en épocas de crisis.

La psicología detrás del ahorro:

El éxito de este truco radica en su comprensión de la psicología del consumidor. Las ofertas con "tiempo limitado" están diseñadas para activar el sistema de recompensa del cerebro, creando una sensación de urgencia.

Vencer el sesgo de inmediatez: esperar 72 horas contrarresta el sesgo que nos hace valorar más la recompensa inmediata (la compra) que una recompensa mayor en el futuro (el ahorro a largo plazo). Al eliminar la inmediatez, el ahorro se vuelve más atractivo.

Contabilidad Mental: los expertos recomiendan registrar los montos que no se gastaron gracias a la espera. Anotar "Ahorro por 72 horas: $X" permite visualizar el impacto real del método y refuerza la conducta de ahorro.

Las 3 preguntas clave antes de comprar

Para tomar la decisión final una vez cumplido el plazo de reflexión, el truco se complementa con tres preguntas cruciales: