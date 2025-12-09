Banco Nación supermercados regresa este miércoles con la promo para ahorrar hasta $144.000

Este beneficio es uno de los pocos que ha sobrevivido (incluso ha actualizado sus porcentaje de descuentos) en Banco Nación, ya que otros han dejado de tener validez, por ejemplo el de los descuentos en indumentarias con 12 cuotas sin interés los viernes, sábados y domingos.

Es más: algunos supermercados han sumado uno o dos días más de la semana con descuentos del 20% y un 5% extra para jubilados.

Banco Nación explicó en su sitio oficial que, en caso de usar más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope. Como se estila habitualmente, la acreditación del reintegro se hará como máximo dentro de los 30 días de realizada la transacción en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de la persona que realizó la compra, pero es posible que se acredite antes (ver más abajo). Además, en las compras realizadas por adicionales, los clientes deberán contar con una cuenta monetaria en el Banco Nación para recibir el reintegro.

El Banco Nación tiene otras propuestas como sus créditos hipotecarios, por los que los clientes averiguan cada vez más.

Banco Nación supermercados: cuánto dinero hay que gastar para el reintegro de $12.000

Los clientes que deseen aprovechar el reintegro de $12.000 este miércoles 10 de dciembre deben realizar una compra de al menos $40.000. Generalmente, el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado.

Banco Nación: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A este beneficio del Banco Nación en supermercados se le suma uno extra para los jubilados de lunes a viernes: un 5% más en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).

Banco Nación Supermercados jubilados Los jubilados tienen un 5% extra de descuento de lunes a viernes usado BNA+. Freepik.

Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de diciembre

En su sitio oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, algunos suman días de promoción

Aiello (San Luis)

Alvear

Carrefour, Carrefour Express y Carrefour Market

ChangoMás (además tiene un descuento los lunes del 20% con BNA+)

COTO

Diarco

Dia

Disco

Granja Benedetti

Jaguar

Jumbo (además tiene un descuento los martes y jueves del 20% con BNA+)

La Anónima

La Gallega

Libertad

Makro (además tiene un descuento los jueves del 20% con BNA+)

Maxiconsumo

Mercamax

Súper A

Toledo

Vea

Incluye compras online en: