Esteban Allasino inauguró un parque solar y prometió que devolverá el ahorro de electricidad a los vecinos

La devolución dependerá, por un lado, del ahorro real que obtenga la comuna y, por otro, de la cantidad de contribuyentes que mantengan las tasas al día y cuenten con débito automático al momento de aplicar el cálculo.

Cómo y cuánto se ahorrará el municipio con el parque solar

El nuevo Parque Solar Municipal demandó una inversión de 1.300 millones de pesos y tendrá una capacidad de generación de 710 kilovatios de energía limpia. De acuerdo a los números oficiales, permitirá abastecer el 100% del consumo eléctrico del Parque Cívico, además de los polideportivos de Ciudad y Carrodilla.

Ese esquema generará un ahorro estimado cercano al millón de pesos por día, una cifra que el municipio considera inédita para la administración pública local y que es la base de la decisión de devolver parte de ese beneficio a los vecinos.

Cómo funciona en parque solar

parque solar luján de cuyo Se montaron 748 paneles adicionales en un estacionamiento solar, que aportarán 460 kW al sistema. Luján de Cuyo

El parque fotovoltaico posee dos instancias de producción. Por un lado, se instalaron 314 paneles solares en los techos del Parque Cívico, ubicado en Boedo 505, con una capacidad de generación de 257 kW. Por otro, se montaron 748 paneles adicionales en un estacionamiento solar, que aportarán 460 kW y permitirán incluso inyectar energía a la red para compensar lo que el municipio consume en otras dependendias.

Durante la presentación del proyecto, el intendente Allasino expresó: “a partir del próximo año le vamos a devolver el ahorro generado a los vecinos que estén con las tasas al día y adheridos al débito automático. Es un hecho inusual: el Estado, cuando ahorra, nunca devuelve recursos al contribuyente que cumple; nosotros, a partir de este proyecto, vamos a empezar a devolver ese ahorro a los lujaninos”.