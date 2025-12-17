Corte de agua en Mendoza: este importante departamento no tendrá servicio por 10 horas

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Capital debido a trabajo de cambio de válvula esclusa. El abastecimiento agua potable será interrumpido desde Regalado Olguin a Avenida Libertador y de Champagnat gasta Cicchitti. Este corte será a partir de las 7 hasta las 17.

agua corte Estas son las provincias se ven afectadas por el corte de agua.

Durante el corte del servicio: