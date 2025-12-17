Anuncian un corte de agua a partir de las 7.00: en qué zona

Durante los trabajos deberá afectarse el suministro de agua, con un corte total del servicio, entre las 7 y las 13 horas.

Además, se realizarán trabajos en 467 esquina 23 de City Bell. La intervención correspondiente a una obra particular, afectará con baja presión el suministro entre las calles 462 a 471; y de 22 a 28, hasta su finalización.

corte de aagua popr arreglo en cañerias Hay un corte de agua en Maipú y City Bell.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.