Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo y el tipo de arreglo.
Anuncian un corte de agua a partir de las 7.00: en qué zona
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos de tres empalmes de cañerías como parte del avance de la obra de recambio de redes de agua, a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Durante los trabajos deberá afectarse el suministro de agua, con un corte total del servicio, entre las 7 y las 13 horas.
Además, se realizarán trabajos en 467 esquina 23 de City Bell. La intervención correspondiente a una obra particular, afectará con baja presión el suministro entre las calles 462 a 471; y de 22 a 28, hasta su finalización.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.