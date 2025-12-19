Una audiencia para formalismos técnicos y la feria judicial de enero es lo único que separa a Walter Bento de saber la sentencia en el megajuicio en su contra. El jueves, los abogados del ex juez federal terminaron la etapa de alegatos y el fallo por el caso de las coimas en Mendoza se dictará en los primeros días de febrero.
Terminaron los alegatos en el juicio a Walter Bento: lo que falta de cara a la sentencia
Todas las partes terminaron de exponer sus conclusiones y habrá una audiencia más antes de escuchar el fallo que condenará o absolverá a Walter Bento
Durante 3 jornadas, los abogados Mariano Fragueiro, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali estuvieron argumentando por qué consideran que Walter Bento y su familia -su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento- deben ser absueltos al momento de la sentencia.
De esta forma se cerró la etapa de alegatos que había comenzado en abril pasado. El Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio realizará una última audiencia el próximo 29 de diciembre, en forma remota, para que la Fiscalía Federal conteste unos planteos de nulidad que realizaron algunos abogados defensores.
Desde la Fiscalía anticiparon que solamente será la contestación a esos puntos en particular pero no realizarán réplicas de los alegatos. Por ende, de no haber sorpresas, el megajuicio pasará a un cuarto intermedio que se extenderá durante toda la feria judicial de enero. La sentencia será, entonces, en los primeros días de febrero.
Las últimas palabras de los defensores de Walter Bento
El abogado Mariano Fragueiro cerró el alegato defensivo de Walter Bento apuntando que "la Fiscalía ha intentado confundir, ha sido un arte y lo han llevado muy bien".
"Las pruebas que hemos valorado de la manera más objetiva nos permite asegurar que las campanas doblan hacia nuestro lado", agregó.
Antes de pedir la prescripción de algunos delitos y la absolución de Walter Bento y su familia, pidió que no se tenga en cuenta el "clamor popular" y que el ex juez federal "no sólo ha sido juzgado durante años, sino también su esposa y sus 3 hijos. No les pido clemencia. Les pido Justicia".
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores manifestaron que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.