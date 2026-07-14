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Por qué el penal de Francia - España trajo recuerdos de River - Boca

En la Copa Sudamericana de 2014 se vivió una situación muy similar a la que sucedió en Francia - España y los árbitros sancionaron de la misma manera

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La jugada de Francia - España que hizo acordar a River - Boca.

La jugada de Francia - España que hizo acordar a River - Boca.

Se jugaba el minuto 19 del partido entre Francia y España por el Mundial cuando Marc Cucurella lanzó un centro al área rival que tuvo como destino a Lucas Digne, quien intentó controlar en dos tiempos, primer control con su cabeza y luego quiso rechazar de bolea.

Lo que no esperaba es que Lamine Yamal fuera a buscar esa pelota con la mala fortuna que el defensor central azul le pegó una furiosa patada. El árbitro Ivan Barton, de El Salvador, no dudó y sancionó la pena máxima.

Por momento del partido, por la importancia y por la jugada trajo recuerdos de River- Boca en el Monumental, por las semifinales de Copa Sudamericana 2014.

Ariel Rojas y una falta que emula a Francia - España.

Ariel Rojas y una falta que emula a Francia - España.

Por qué el penal en contra de Francia trajo recuerdos de River - Boca

En esa edición del Superclásico argentino a los 5 minutos de juego Ariel Rojas intentó despejar una pelota dentro del área de River cuando Marcelo Meli fue a por ella en una situación similar a la vivida hoy entre Francia y España.

Germán Delfino, al igual que Ivan Barton en el Mundial, decidió sancionar la pena máxima sin dudar. Aunque la historia continuó diferente: mientras que Mikel Oyarzabal le convirtió a Unai Simón, Emmanuel Gigliotti no logró hacer lo propio con Marcelo Barovero en una imagen histórica.

Trapito en una imagen histórica que el jugador de Francia no pudo emular.

Trapito en una imagen histórica que el jugador de Francia no pudo emular.

¿Cómo terminó la serie entre River - Boca?

En el primer partido habían empatado sin goles en La Bombonera, luego en el Monumental - y tras la atajada de Barovero - River se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Leonardo Pisculichi.

La atajada de Trapito significó la primer llave para que Marcelo Gallardo luego abriera tantas puertas y coronas más.

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