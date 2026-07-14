Por qué el penal de Francia - España trajo recuerdos de River - Boca

Lo que no esperaba es que Lamine Yamal fuera a buscar esa pelota con la mala fortuna que el defensor central azul le pegó una furiosa patada. El árbitro Ivan Barton, de El Salvador, no dudó y sancionó la pena máxima.
Por momento del partido, por la importancia y por la jugada trajo recuerdos de River- Boca en el Monumental, por las semifinales de Copa Sudamericana 2014.
En esa edición del Superclásico argentino a los 5 minutos de juego Ariel Rojas intentó despejar una pelota dentro del área de River cuando Marcelo Meli fue a por ella en una situación similar a la vivida hoy entre Francia y España.
Germán Delfino, al igual que Ivan Barton en el Mundial, decidió sancionar la pena máxima sin dudar. Aunque la historia continuó diferente: mientras que Mikel Oyarzabal le convirtió a Unai Simón, Emmanuel Gigliotti no logró hacer lo propio con Marcelo Barovero en una imagen histórica.
En el primer partido habían empatado sin goles en La Bombonera, luego en el Monumental - y tras la atajada de Barovero - River se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Leonardo Pisculichi.
La atajada de Trapito significó la primer llave para que Marcelo Gallardo luego abriera tantas puertas y coronas más.