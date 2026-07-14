Por qué el penal de Francia - España trajo recuerdos de River - Boca

Ariel Rojas y una falta que emula a Francia - España.

Por qué el penal en contra de Francia trajo recuerdos de River - Boca

En esa edición del Superclásico argentino a los 5 minutos de juego Ariel Rojas intentó despejar una pelota dentro del área de River cuando Marcelo Meli fue a por ella en una situación similar a la vivida hoy entre Francia y España.

Germán Delfino, al igual que Ivan Barton en el Mundial, decidió sancionar la pena máxima sin dudar. Aunque la historia continuó diferente: mientras que Mikel Oyarzabal le convirtió a Unai Simón, Emmanuel Gigliotti no logró hacer lo propio con Marcelo Barovero en una imagen histórica.

Trapito en una imagen histórica que el jugador de Francia no pudo emular.

¿Cómo terminó la serie entre River - Boca?

En el primer partido habían empatado sin goles en La Bombonera, luego en el Monumental - y tras la atajada de Barovero - River se impuso por 1 a 0 gracias al gol de Leonardo Pisculichi.

La atajada de Trapito significó la primer llave para que Marcelo Gallardo luego abriera tantas puertas y coronas más.