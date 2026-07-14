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Puede fallar

De locos: nadie podía creer lo que hizo el árbitro apenas empezó Francia vs. España

Apenas se disputaban 9 minutos de Francia - España cuando el árbitro salvadoreño sancionó una falta a favor de la Furia Roja que provocó la sorpresa de todos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro hizo gala de la frase de Tusam: Puede fallar.

El árbitro hizo gala de la frase de Tusam: "Puede fallar".

Iván Arcides Barton Cisneros es el árbitro nacido en El Salvador elegido para impartir justicia en el partido por semifinales entre Francia y España; un colegiado que acumula más de 300 partidos oficiales como profesional y que desde 2018 tiene la escarapela FIFA.

Su buen rendimiento lo colocó en la Copa de Oro, en la Liga de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup, el Mundial de Clubes, los Juegos Olímpicos y tuvo su debut mundialista en Qatar 2022.

Durante el Mundial 2026 dirigió tres partidos por lo que el encuentro por semifinales se transformó en su cuarto y último partido:

  • Turquía 0 - Paraguay 1.
  • Japón 1 - Suecia 1.
  • Suecia 0 - Colombia 0.

No obstante, más allá de su gran profesionalismo y preparación, "puede fallar" decía el mentalista e hipnotizador argentino Tusam.

El &aacute;rbitro fue protagonista de una secuencia - al menos - inusual.

El árbitro fue protagonista de una secuencia - al menos - inusual.

Nadie podía creer lo que hizo el árbitro apenas empezó Francia vs. España

Iván Arcides Barton tenía, quizás, el desafío más importante de su carrera en el partido de Francia - España; más allá que se trata de dos de los equipos más importantes del mundo, su enfrentamiento se daba en las semifinales de la cita máxima.

Fue así que - seguramente - antes del partido chequeó su silbato, las tarjetas, la moneda para el sorteo, la cámara que lleva sobre su cabeza y habrá pensado: "Estoy listo". No obstante, estaba un poco lejos de la realidad.

Es que a los 9 minutos sancionó una falta a favor de España sobre el borde del área de Francia y el delantero Mikel Oyarzabal le reclamó que la barrera no estaba a la distancia que correspondiente, por lo que le pidió a Barton que marcara con el spray desatando una situación de locos.

El colegiado había olvidado su aerosol, por lo que tuvieron que acercárselos en una de las imágenes más llamativas del Mundial.

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