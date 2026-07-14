De locos: nadie podía creer lo que hizo el árbitro apenas empezó Francia vs. España

Turquía 0 - Paraguay 1.

Japón 1 - Suecia 1.

Suecia 0 - Colombia 0.

No obstante, más allá de su gran profesionalismo y preparación, "puede fallar" decía el mentalista e hipnotizador argentino Tusam.

El árbitro fue protagonista de una secuencia - al menos - inusual.

Nadie podía creer lo que hizo el árbitro apenas empezó Francia vs. España

Iván Arcides Barton tenía, quizás, el desafío más importante de su carrera en el partido de Francia - España; más allá que se trata de dos de los equipos más importantes del mundo, su enfrentamiento se daba en las semifinales de la cita máxima.

Fue así que - seguramente - antes del partido chequeó su silbato, las tarjetas, la moneda para el sorteo, la cámara que lleva sobre su cabeza y habrá pensado: "Estoy listo". No obstante, estaba un poco lejos de la realidad.

Es que a los 9 minutos sancionó una falta a favor de España sobre el borde del área de Francia y el delantero Mikel Oyarzabal le reclamó que la barrera no estaba a la distancia que correspondiente, por lo que le pidió a Barton que marcara con el spray desatando una situación de locos.

El colegiado había olvidado su aerosol, por lo que tuvieron que acercárselos en una de las imágenes más llamativas del Mundial.