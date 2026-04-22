¡Tremendo! El comentario de Mario Pergolini sobre el embarazo de Jesica Cirio: "Lo que toca..."

“¿Él ya debe plata?", reaccionó el conductor. "Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”, agregó picante.

Jesica Cirio habló del padre de su futuro bebé

La modelo y el empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos están esperando un varón. "Ya tiene la parejita", bromeó Ángel al dar la noticia y ahora fue la misma Jesica Cirio quien dio detalles de su presente.

“Estoy muy feliz, me tomó por sorpresa. Le pedí a Ángel que me espere para que le cuente a Chloe. Él se enteró apenas salí de la clínica a hacerme un control, estoy de tres meses y una semana. Pero no llegué ni a salir y tenía un mensaje de Ángel, ¡no le había contado a nadie!”, dijo Jesica en Desayuno Americano.

jesica cirio embarazo Jesica Cirio sobre su romance con Nicolas Trombino.

“Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada. Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará…”, agregó Jesica Cirio sobre los planes con Trombino.

La incomodidad de Jesica Cirio cuando le preguntaron por el pasado de su novio

"¿Cómo se conocieron… ¿nos podés contar un poquito?”, ahondaron en Desayuno Americano. “Mirá, nos conocimos por amigos en común, fue así, se fue dando, una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio…”.

“¿De qué trabaja?”,preguntó Pamela David generando un momento de tensión con Jesica Cirio. “Tiene supermercado mayorista, hace 15 años…”.“¿Y le hiciste alguna investigación previa? Porque venís…”, siguieron.

Tensa, Jesica Cirio respondió sin vueltas. “Preguntas innecesarias… Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande”, dijo contundente.