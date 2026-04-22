Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales luego de que Ángel de Brito revelara en LAM su segundo embarazo junto a su novio, el empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos Nicolás Trombino.
¡Tremendo! El comentario de Mario Pergolini sobre el embarazo de Jesica Cirio: "Lo que toca..."
Jesica Cirio anunció que está embrazada de su segundo hijo y Mario Pergolini no se quedó callado. Todos los detalles
En medio de las repercusiones por la noticia, Mario Pergolini habló del embarazo y nuevo romance de Jesica Cirio y no se guardó nada. “¿Pero cómo estaba todo eso? ¿No había unos problemas ahí? No de embarazo, digo. ¿Todo lo que toca no lo pone preso?”, arrancó en su programa Otro Día Perdido.
Acto seguido Rada le pidió a Chat GPT que hiciera un resumen del flamante noviazgo de Jesica Cirio. "Trombino es el mejor partido que consiguió hasta ahora ya que al conocerla solo debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero”, respondió el chat y Mario Pergolini salió con todo.
“¿Él ya debe plata?", reaccionó el conductor. "Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”, agregó picante.
Jesica Cirio habló del padre de su futuro bebé
La modelo y el empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos están esperando un varón. "Ya tiene la parejita", bromeó Ángel al dar la noticia y ahora fue la misma Jesica Cirio quien dio detalles de su presente.
“Estoy muy feliz, me tomó por sorpresa. Le pedí a Ángel que me espere para que le cuente a Chloe. Él se enteró apenas salí de la clínica a hacerme un control, estoy de tres meses y una semana. Pero no llegué ni a salir y tenía un mensaje de Ángel, ¡no le había contado a nadie!”, dijo Jesica en Desayuno Americano.
“Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada. Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará…”, agregó Jesica Cirio sobre los planes con Trombino.
La incomodidad de Jesica Cirio cuando le preguntaron por el pasado de su novio
"¿Cómo se conocieron… ¿nos podés contar un poquito?”, ahondaron en Desayuno Americano. “Mirá, nos conocimos por amigos en común, fue así, se fue dando, una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio…”.
“¿De qué trabaja?”,preguntó Pamela David generando un momento de tensión con Jesica Cirio. “Tiene supermercado mayorista, hace 15 años…”.“¿Y le hiciste alguna investigación previa? Porque venís…”, siguieron.
Tensa, Jesica Cirio respondió sin vueltas. “Preguntas innecesarias… Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande”, dijo contundente.