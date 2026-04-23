Polémica por los negocios del padre del bebé de Jesica Cirio: "Socio de..."

jesica cirio novio nuevo

Ferro es CEO de una empresa en Miami que ofrece servicios de jets privados y de otra cuya dirección es la misma que una de las sedes del movimiento político del ex diputado. "¿Sociedades en el exterior. Aviones privados. Vínculos políticos/sindicales… ¿Qué puede salir mal ahí?", dijo Díaz Cueto estallando las redes.

Jesica Cirio habló del padre de su futuro bebé

“Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada. Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará…”, agregó Jesica Cirio sobre los planes con Trombino.

"¿Cómo se conocieron… ¿nos podés contar un poquito?”, ahondaron en Desayuno Americano. “Mirá, nos conocimos por amigos en común, fue así, se fue dando, una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio…”.

jesica cirio embarazo La reacción de Jesica Cirio cuando le preguntaron por Nicolás Trombino.

“¿De qué trabaja?”,preguntó Pamela David generando un momento de tensión con Jesica Cirio. “Tiene supermercado mayorista, hace 15 años…”.“¿Y le hiciste alguna investigación previa? Porque venís…”, siguieron.

Tensa, Jesica Cirio respondió sin vueltas. “Preguntas innecesarias… Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande”, dijo contundente.