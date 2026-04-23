Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales luego de que Ángel de Brito revelara en LAM su segundo embarazo junto a su novio, el empresario Nicolas Trombino.
Polémica por los negocios del padre del bebé de Jesica Cirio: "Socio de..."
Explosión en las redes sociales por el trabajo de Nicolás Trombino, el padre del bebé que está esperando Jesica Cirio. Los detalles
La modelo y el empresario del rubro de supermercados mayoristas y frigoríficos están esperando un varón. “Estoy muy feliz, me tomó por sorpresa. Le pedí a Ángel que me espere para que le cuente a Chloe. Él se enteró apenas salí de la clínica a hacerme un control, estoy de tres meses y una semana. Pero no llegué ni a salir y tenía un mensaje de Ángel, ¡no le había contado a nadie!”, dijo Jesica en Desayuno Americano.
En medio de las repercusiones por el embarazo de Jesica Cirio, el periodista Tomás Díaz Cueto dio detalles explosivos de los negocios de Nicolas Trombino y estalló la polémica. Según reveló, Trombino tiene “vínculos un tanto extraños” como su sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro un exitosísimo empresario de 24 años que es mano derecha del sindicalista Luis Barrionuevo.
Ferro es CEO de una empresa en Miami que ofrece servicios de jets privados y de otra cuya dirección es la misma que una de las sedes del movimiento político del ex diputado. "¿Sociedades en el exterior. Aviones privados. Vínculos políticos/sindicales… ¿Qué puede salir mal ahí?", dijo Díaz Cueto estallando las redes.
Jesica Cirio habló del padre de su futuro bebé
“Hace menos de un año que salimos, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado. Veremos con el tiempo, no tuve tiempo de procesar nada. Insisto, pasó hace muy poco, vivimos a una distancia bastante grande, ya se acomodará…”, agregó Jesica Cirio sobre los planes con Trombino.
"¿Cómo se conocieron… ¿nos podés contar un poquito?”, ahondaron en Desayuno Americano. “Mirá, nos conocimos por amigos en común, fue así, se fue dando, una reunión, una comida, cosa va, cosa viene y se dio…”.
“¿De qué trabaja?”,preguntó Pamela David generando un momento de tensión con Jesica Cirio. “Tiene supermercado mayorista, hace 15 años…”.“¿Y le hiciste alguna investigación previa? Porque venís…”, siguieron.
Tensa, Jesica Cirio respondió sin vueltas. “Preguntas innecesarias… Vengo golpeada y trato de cuidarme. Lo importante es que yo esté bien y todo este nuevo camino es por algo y paso a paso, más allá de todo lo que me pasó en mi vida, estoy bastante grande”, dijo contundente.