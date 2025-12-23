Reciclaje: cómo hacer un hermoso adorno para el árbol de Navidad con un globo y un poco de hilo de yute

Las ideas de reciclaje y decoración nos permiten crear distintos adornos para el hogar. Aprovechando la temporada navideña, hoy aprenderemos a darle forma a una hermosa pieza ornamental que colgaremos en el árbol de Navidad. Lo mejor de esto es que lo conseguiremos con un puñado de materiales que seguramente tenés en casa, por lo que no tendrás que gastar dinero extra.
Cómo crear un adorno para el árbol de Navidad con pocos materiales
Así como en ocasiones anteriores aprendiste a utilizar broches para crear adornos navideños, como así también tubos de papel higiénico y hasta cajas, hoy descubrirás cómo combinar un hilo de yute y un globo para formar una elegante esfera que colgará de tu árbol de Navidad.
Esta idea DIY es tan sencilla que la podrás hacer, incluso, con los mas pequeños de la familia. Además, se trata de un proceso rápido, por lo cual tendrás la posibilidad de crear esferas a gran escala y luego regalarlas en la víspera de Navidad.
Materiales
- Globo
- Hilo de yute
- Pegamento
- Brillantina o glitter (opcional)
Procedimiento
- El primer paso de este procedimiento consistirá en inflar el globo del tamaño de una esfera navideña.
- Luego, colocar pegamento alrededor del globo para luego comenzar a trenzar el hilo de yute, formando una esfera.
- El siguiente paso será esperar a que todo se seque de manera correcta.
- Una vez que todo se haya secado, será momento de pinchar el globo y ver cómo solamente queda la estructura de la esfera.
- A esta esfera habrá que colocarle el hilo en forma de colgante para posteriormente colocarla en el árbol de Navidad.
- Como tip extra, podrás colocarle glitter o brillantina, para que la esfera tenga brillo y resalte del resto de adornos que están colgados del pinito de Navidad.
De esta forma conseguiremos una hermosa bola navideña reciclada, con elementos que seguramente tienes en casa.