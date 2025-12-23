Reciclaje: cómo hacer un hermoso adorno para el árbol de Navidad con un globo y un poco de hilo de yute

Cómo crear un adorno para el árbol de Navidad con pocos materiales

Así como en ocasiones anteriores aprendiste a utilizar broches para crear adornos navideños, como así también tubos de papel higiénico y hasta cajas, hoy descubrirás cómo combinar un hilo de yute y un globo para formar una elegante esfera que colgará de tu árbol de Navidad.

Esta idea DIY es tan sencilla que la podrás hacer, incluso, con los mas pequeños de la familia. Además, se trata de un proceso rápido, por lo cual tendrás la posibilidad de crear esferas a gran escala y luego regalarlas en la víspera de Navidad.