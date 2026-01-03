Cómo atrapar a las ratas en tu casa utilizando pilas viejas: trampa casera y efectiva

Si tienes pilas viejas que ya no tienen energía suficiente para electrónica pesada, puedes usarlas como contrapeso en trampas de gravedad, que funcionarán para la captura viva de las ratas.

Todo lo que tienes que hacer es pegar las pilas viejas en el extremo posterior de una botella de plástico que no uses o en una rampa de madera para que, de esta manera, actúe como contrapeso.

reciclar pilas En esta trampa casera, las pilas ejercerán contrapeso contra las ratas.

Cuando las ratas lleguen al otro extremo de la trampa casera atraídas por algún tipo de cebo, su peso vencerá la resistencia de las pilas y la trampa se inclinará, cerrando su salida.

Al manipular pilas viejas para proyectos caseros, asegúrate de que no tengan fugas de ácido o corrosión que puedan contaminar el área o ser tóxicas para otros animales. En todo caso, puedes utilizar piezas nuevas y sin uso para asegurarte que nada de esto ocurra.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar

Pueden ser portadoras de bacterias y virus que causan enfermedades como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la salmonelosis y el hantavirus.

Pueden roer muebles, cables, madera, instalaciones eléctricas, y otros materiales, causando daños significativos.

Pueden crear madrigueras y túneles en los cimientos y paredes de la casa, causando daños estructurales y comprometiendo la seguridad de la vivienda.

Pueden generar un olor desagradable en el hogar, especialmente si hay una infestación considerable.

Si esta trampa no funciona y las ratas siguen invadiendo tu casa, será mejor que te contactes con un exterminador profesional o recurras al uso de productos químicos y tradicionales.