Inicio Sociedad Ratas
Plagas

Cómo atrapar a las ratas en tu casa utilizando pilas viejas: trampa casera y efectiva

Con pilas usadas, puedes realizar una excelente trampa casera para atrapar a las ratas que circulen cerca de tu casa

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En esta sencilla trampa, las pilas usadas cumplen un rol fundamental. 

En esta sencilla trampa, las pilas usadas cumplen un rol fundamental. 

Dentro de las plagas más detestables que pueden aparecer en casa, lo cierto es que las ratas aparecen en los primeros lugares. Por fortuna, puedes recurrir a una sencilla trampa de pocos ingredientes para atraparlas y eliminarlas, evitando graves problemas y enfermedades.

Uno de los ingredientes en esta preparación casera es una o varias pilas viejas que tengas en casa sin uso, que será la que actúe como contrapeso y finalmente desestabilice el soporte.

Ratas en el hogar.jpg
Las ratas aparecen en tu casa atraídas por varios factores.

Las ratas aparecen en tu casa atraídas por varios factores.

Cómo atrapar a las ratas de casa utilizando pilas viejas

Es posible fabricar o utilizar trampas para ratones que empleen el uso de pilas viejas, aunque también es cierto que con ellas se puede hacer variar la efectividad de la creación. Con estas, los roedores pueden quedar vivos o muertos.

Si tienes pilas viejas que ya no tienen energía suficiente para electrónica pesada, puedes usarlas como contrapeso en trampas de gravedad, que funcionarán para la captura viva de las ratas.

Todo lo que tienes que hacer es pegar las pilas viejas en el extremo posterior de una botella de plástico que no uses o en una rampa de madera para que, de esta manera, actúe como contrapeso.

reciclar pilas
En esta trampa casera, las pilas ejercerán contrapeso contra las ratas.

En esta trampa casera, las pilas ejercerán contrapeso contra las ratas.

Cuando las ratas lleguen al otro extremo de la trampa casera atraídas por algún tipo de cebo, su peso vencerá la resistencia de las pilas y la trampa se inclinará, cerrando su salida.

Al manipular pilas viejas para proyectos caseros, asegúrate de que no tengan fugas de ácido o corrosión que puedan contaminar el área o ser tóxicas para otros animales. En todo caso, puedes utilizar piezas nuevas y sin uso para asegurarte que nada de esto ocurra.

Problemas por la presencia de ratas dentro de tu hogar

  • Pueden ser portadoras de bacterias y virus que causan enfermedades como la leptospirosis, la fiebre tifoidea, la salmonelosis y el hantavirus.
  • Pueden roer muebles, cables, madera, instalaciones eléctricas, y otros materiales, causando daños significativos.
  • Pueden crear madrigueras y túneles en los cimientos y paredes de la casa, causando daños estructurales y comprometiendo la seguridad de la vivienda.
  • Pueden generar un olor desagradable en el hogar, especialmente si hay una infestación considerable.

Si esta trampa no funciona y las ratas siguen invadiendo tu casa, será mejor que te contactes con un exterminador profesional o recurras al uso de productos químicos y tradicionales.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar