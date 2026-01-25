Inicio Sociedad Quini 6
¿Jugaste?

Quini 6: los resultados del sorteo 3342 del domingo 25 de enero

Los resultados del Quini 6. Ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y conocé el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
Fabricio Panella
Quini 6.

El Quini 6 realiza este domingo 25 de enero de 2026 el sorteo 3342, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación esperamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3342 del domingo 25 de enero

  • TRADICIONAL

Esperando resultados

  • LA SEGUNDA

Esperando resultados

  • REVANCHA

Esperando resultados

  • SIEMPRE SALE

Esperando resultados

  • POZO EXTRA

Esperando resultados

Este domingo habr&aacute; nuevo millonario con el Quini 6.

Quini 6: ganadores del sorteo 3342 del domingo 25 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, Esperando resultados

TRADICIONAL 5 aciertos, Esperando resultados

TRADICIONAL 4 aciertos, Esperando resultados

SEGUNDA 6 aciertos, Esperando resultados

SEGUNDA 5 aciertos, Esperando resultados

SEGUNDA 4 aciertos, Esperando resultados

REVANCHA 6 aciertos, Esperando resultados

SIEMPRE SALE 5 aciertos, Esperando resultados

POZO EXTRA 6 aciertos, Esperando resultados

&iquest;Jugaste al quini 6 este domingo?

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

