El Quini 6 realiza este domingo 25 de enero de 2026 el sorteo 3342, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación esperamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3342 del domingo 25 de enero
- TRADICIONAL
Esperando resultados
- LA SEGUNDA
Esperando resultados
- REVANCHA
Esperando resultados
- SIEMPRE SALE
Esperando resultados
- POZO EXTRA
Esperando resultados
Quini 6: ganadores del sorteo 3342 del domingo 25 de enero
TRADICIONAL 6 aciertos, Esperando resultados
TRADICIONAL 5 aciertos, Esperando resultados
TRADICIONAL 4 aciertos, Esperando resultados
SEGUNDA 6 aciertos, Esperando resultados
SEGUNDA 5 aciertos, Esperando resultados
SEGUNDA 4 aciertos, Esperando resultados
REVANCHA 6 aciertos, Esperando resultados
SIEMPRE SALE 5 aciertos, Esperando resultados
POZO EXTRA 6 aciertos, Esperando resultados
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15