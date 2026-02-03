Uno por uno: los medicamentos del PAMI que tiene cobertura al 100% en febrero

PAMI-cuáles-medicamentos-ya-no-son-gratis-para-los-jubilados-1.jpg PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Estos son los medicamentos del PAMI que tiene cobertura al 100% en febrero

Los jubilados y pensionados del PAMI que necesiten remedios para tratar condiciones específicas tienen a disposición los medicamentos gratis sin necesidad de realizar el trámite de subsidio social.

La cobertura al 100% del programa "Medicamentos PAMI" son para:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Mendoza 31-05-2017 Nota en el PAMI sobre el porcentaje en la venta de los remedios.Testimonios de/Foto Nicolás Bordón El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

PAMI: cómo a los medicamentos ambulatorios

Para acceder a los remedios ambulatorios del programa de "Medicamentos PAMI" es muy fácil, seguí los siguientes pasos:

Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia

Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI

Si el afiliado no puede retirar los medicamentos, un familiar o persona de confianza puede hacerlo presentando la documentación. Si necesitás otro tipo de medicamento, podés gestionarlo desde la web o desde una agencia PAMI.

Para enfermedades agudas y crónicas comunes, la obra social cubre entre el 50% y el 80% del valor de venta.

PAMI: quiénes acceden a los medicamentos gratis por razones sociales

Los afiliados de PAMI que cumplan con los requisitos del subsidio pueden solicitar hasta cuatro (4) medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales de forma virtual. Se deben cumplir los siguientes puntos:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un (1) inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello PAMI le solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.