Se realizará la Under Armour Guaymallén 21K, una cita imperdible para los amantes del running

El evento contará con tres modalidades competitivas: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, lo que permitirá la participación de corredores con distintos niveles de experiencia. Todas las categorías estarán divididas por sexo y franjas etarias, con premiaciones generales y por edades.

Cómo y dónde inscribirte

Las inscripciones se realizarán de manera online, y tendrán un costo de $40.000 para los 21K, $35.000 para los 10K y $30.000 para los 5K. Inscripciones en https://running.guaymallen.gob.ar/

«En cuanto a la acreditación, la entrega de kits se llevará a cabo en el local oficial de la marca en Mendoza Shopping durante los días 6 y 7 de agosto de 17 a 21, y el 8 de agosto de 10 a 17. Cada corredor recibirá una remera oficial (de uso obligatorio durante la competencia a excepción de compromisos con sponsors que deban usar su indumentaria), número identificatorio con chip de cronometraje y elementos de sujeción.»

Desde la organización también se hizo hincapié en el cuidado del ambiente y en el cumplimiento de normas básicas de convivencia, como no arrojar residuos y respetar las indicaciones del circuito. Asimismo, se recordó que no está permitido correr con acompañantes, mascotas ni elementos como bicicletas o cochecitos.

La Under Armour Guaymallén 21K se perfila así como un evento que no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también posiciona al departamento como sede de grandes encuentros deportivos, convocando a corredores de distintos puntos del país y del exterior.