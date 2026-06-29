Guaymallén será escenario de uno de los eventos deportivos más esperados del calendario runner: la Under Armour Guaymallén 21K, que se disputará el próximo 9 de agosto de 2026 y reunirá a atletas amateurs y profesionales en una jornada que combinará competencia, recreación y espíritu deportivo.
Se realizará la Under Armour Guaymallén 21K, una cita imperdible para los amantes del running
Atletas amateurs y profesionales correrán por las calles del departamento de Guaymallén. Se podrá participar en 21, 10 y 5 kilómetros
Una verdadera fiesta para toda la familia
Además, se espera que la jornada se convierta en una verdadera fiesta para toda la familia, con actividades recreativas, puntos de aliento a lo largo del recorrido y una propuesta musical que acompañará la mañana para incentivar y celebrar el esfuerzo de cada corredor.
La carrera tendrá como punto de concentración el Predio de la Virgen, donde se ubicará tanto la largada como la llegada. El acceso al predio estará habilitado desde las 8, mientras que la largada para todas las distancias —5K, 10K y 21K— está prevista para las 8:30.
El evento contará con tres modalidades competitivas: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, lo que permitirá la participación de corredores con distintos niveles de experiencia. Todas las categorías estarán divididas por sexo y franjas etarias, con premiaciones generales y por edades.
Cómo y dónde inscribirte
Las inscripciones se realizarán de manera online, y tendrán un costo de $40.000 para los 21K, $35.000 para los 10K y $30.000 para los 5K. Inscripciones en https://running.guaymallen.gob.ar/
«En cuanto a la acreditación, la entrega de kits se llevará a cabo en el local oficial de la marca en Mendoza Shopping durante los días 6 y 7 de agosto de 17 a 21, y el 8 de agosto de 10 a 17. Cada corredor recibirá una remera oficial (de uso obligatorio durante la competencia a excepción de compromisos con sponsors que deban usar su indumentaria), número identificatorio con chip de cronometraje y elementos de sujeción.»
Desde la organización también se hizo hincapié en el cuidado del ambiente y en el cumplimiento de normas básicas de convivencia, como no arrojar residuos y respetar las indicaciones del circuito. Asimismo, se recordó que no está permitido correr con acompañantes, mascotas ni elementos como bicicletas o cochecitos.
La Under Armour Guaymallén 21K se perfila así como un evento que no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también posiciona al departamento como sede de grandes encuentros deportivos, convocando a corredores de distintos puntos del país y del exterior.