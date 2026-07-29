McDonald's refuerza su rol como puerta de entrada al empleo joven formal en Argentina

“En Arcos Dorados creemos que el empleo joven formal es una herramienta concreta para abrir oportunidades. Nuestro compromiso es ofrecer un entorno donde los jóvenes puedan aprender, desarrollarse y construir su camino profesional, muchas veces desde su primera experiencia laboral”, afirmó Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

McDonald's generó 13.246 oportunidades de formación e inclusión laboral en Argentina.

Formación, inclusión y desarrollo

Además de las oportunidades laborales dentro de sus restaurantes, Arcos Dorados continúa fortaleciendo sus iniciativas de capacitación. A nivel regional, la compañía generó más de 351.900 instancias de formación y empleo formal para jóvenes durante 2025, y superó los 2,1 millones de horas de formación entre todos sus colaboradores.

En Argentina, el compromiso con la inclusión también se refleja en la integración de 132 personas con discapacidad en sus equipos, así como en el trabajo junto a organizaciones sociales y aliados estratégicos para ampliar el acceso a herramientas de formación y empleabilidad.

La compañía también continúa impulsando iniciativas como MCampus Comunidad, su plataforma educativa gratuita, y programas de voluntariado y formación que buscan acercar herramientas concretas para el desarrollo profesional de jóvenes dentro y fuera de la organización.

Un compromiso que también fue reconocido

Durante 2025, Arcos Dorados Argentina fue reconocida como la compañía #1 en Talento Joven por Great Place to Work, destacando su capacidad para ofrecer un entorno de trabajo inclusivo, oportunidades reales de desarrollo profesional, liderazgo cercano y una cultura basada en la confianza, el aprendizaje y la innovación.

El reporte también destaca otros avances locales vinculados a Receta del Futuro: la reutilización de 761.082 litros de aceite, la reducción de más de 200.000 descartables mediante la incorporación de vajilla reutilizable en las oficinas de Olivos, 13 restaurantes abiertos o renovados con iniciativas de sostenibilidad, 36.179 recorridos de Puertas Abiertas y USD 599.009 recaudados durante Gran Día, destinados a Casa Ronald McDonald’s y Fundación Cimientos.

Arcos Dorados Argentina fue reconocida como la compañía #1 en Talento Joven por Great Place to Work.

El Reporte de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2025 fue elaborado conforme a los Estándares Universales 2021 de la Global Reporting Initiative (GRI) y a los principales indicadores del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), con indicadores verificados de forma independiente por Ernst & Young (EY). Ya se encuentra disponible en el sitio corporativo de Arcos Dorados.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.