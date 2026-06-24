McDonald's abrió un nuevo local en la Terminal y ya suma 10 sucursales en Mendoza

La apertura busca aprovechar el intenso movimiento de personas que registra diariamente el área. En temporada alta, por sus instalaciones pueden circular hasta 70.000 pasajeros, a los que se suman trabajadores, acompañantes, usuarios de las oficinas públicas y vecinos de la zona.

La flamante cocina de McDonald's en Mendoza. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

McDonald’s también desembarcará en estaciones de YPF

La expansión de la cadena se produce luego de que YPF y Arcos Dorados, la empresa que opera McDonald’s en la Argentina, anunciaran una alianza para instalar locales de la hamburguesería dentro de estaciones de servicio.

El acuerdo contempla distintos formatos. Algunas estaciones podrán vender productos de McDonald’s dentro de sus tiendas Full, mientras que en otros casos se construirán locales independientes en el interior de los mismos predios.

McDonald's fortaleció su presencia en la Terminal de Mendoza, un punto por el que circulan decenas de miles de personas todos los días. En la foto, dos integrantes del nuevo equipo.

También se analiza la posibilidad de incorporar AutoMac en determinadas estaciones de servicio. Por el momento, no se informó cuáles serán los primeros establecimientos de Mendoza que adoptarán este nuevo modelo.

La apertura en la Terminal forma parte de una renovación más amplia de su sector oeste, que suma una nueva oferta gastronómica y comercial en uno de los puntos con mayor circulación de personas de la provincia.