McDonald’s inauguró este miércoles un nuevo local en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La sucursal funcionará dentro del Espacio Costanera, un flamante paseo comercial ubicado en el ala oeste del edificio, y será la número 10 de la cadena de hamburgueserías en la provincia.
McDonald's abrió un nuevo local en la Terminal y ya suma 10 sucursales en Mendoza
La cadena de hamburgueserías será una de las principales marcas del Espacio Costanera, un nuevo paseo comercial de 4.500 metros cuadrados
El local se encuentra cerca del otro conocido McDonald's que funciona frente al Nudo Vial. Aunque ahora se suman algunas ventajas, porque Espacio Costanera tiene estacionamiento propio y ofrecerá descuentos en la tarifa a quienes realicen compras o consuman en alguno de sus locales gastronómicos y comerciales.
Desde la empresa consideran que ambos locales apuntarán a públicos y modalidades de consumo diferentes. Mientras que el establecimiento ubicado junto al Nudo Vial tiene como uno de sus principales atractivos el AutoMac, la nueva sucursal estará orientada especialmente a los pasajeros y a las personas que circulan dentro de la Terminal.
La apertura busca aprovechar el intenso movimiento de personas que registra diariamente el área. En temporada alta, por sus instalaciones pueden circular hasta 70.000 pasajeros, a los que se suman trabajadores, acompañantes, usuarios de las oficinas públicas y vecinos de la zona.
McDonald’s también desembarcará en estaciones de YPF
La expansión de la cadena se produce luego de que YPF y Arcos Dorados, la empresa que opera McDonald’s en la Argentina, anunciaran una alianza para instalar locales de la hamburguesería dentro de estaciones de servicio.
El acuerdo contempla distintos formatos. Algunas estaciones podrán vender productos de McDonald’s dentro de sus tiendas Full, mientras que en otros casos se construirán locales independientes en el interior de los mismos predios.
También se analiza la posibilidad de incorporar AutoMac en determinadas estaciones de servicio. Por el momento, no se informó cuáles serán los primeros establecimientos de Mendoza que adoptarán este nuevo modelo.
La apertura en la Terminal forma parte de una renovación más amplia de su sector oeste, que suma una nueva oferta gastronómica y comercial en uno de los puntos con mayor circulación de personas de la provincia.