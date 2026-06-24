YPF y Mc Donald's acordaron abrir locales de comida rápida en las estaciones de servicio

Por su parte, el máximo responsable de Arcos Dorados, que abrió su Mc Donald´s n° 10 en la Terminal de Ómnibus de Mendoza, destacó la firma del acuerdo cuando la cadena norteamericana cumple 40 años desde su llegada al país.

Para Staton “es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. Ampliamos segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes. Es un acuerdo con un potencial enorme para que nuestra compañía siga creciendo en Argentina”.

Integrados o no, en cualquier caso los espacios de Mc Donald´s adjuntos a las tiendas Full de YPF podrán contar con AutoMac

Cómo serán las tiendas Mc Donald´s en las YPF Full

El plan conjunto contempla el desarrollo de 3 modalidades de locales comerciales, adaptados a la infraestructura de las estaciones de servicio YPF. En todos los casos, con la chance de atención desde el vehículo.

La primera opción consistirá en tiendas independientes tipo "Freestanding" con construcciones separadas que contarán, en la medida de lo posible, con el servicio AutoMac.

La segunda alternativa prevé una integración (salón de ventas compartido entre Mc Donald´s y tienda Full) para optimizar espacios de mesas y sillas destinados a los clientes, y con AutoMac anexo.

Por su parte, la variante número 3 contempla locales integrados pero con salones independientes, con la ventanilla de pedidos desde los vehículos como característica común.

Este megaproyecto se alinea con la estrategia de YPF de evolucionar continuamente sus estaciones de servicio, según indicaron desde la compañía "mediante formatos ágiles, modernos y funcionales". Los antecedentes recientes de esa política comercial son los flamantes complejos YPF Black en Nordelta y RefiPlus en Salta.