Banco Macro recibe una línea financiera del BID Invest por U$S200 millones para impulsar el crédito productivo a pymes

Esta orientación federal es coherente con el ADN de Banco Macro: una entidad que construyó su liderazgo sobre la cercanía con sus clientes y el arraigo en las economías regionales.

La voz del Banco Macro

“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos U$S200 millones a disposición de las pymes, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios pyme, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, aseguró Jorge Brito, presidente de Banco Macro.

El respaldo del BID Invest: una señal de confianza

La operación se enmarca en la Estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y el acceso al financiamiento como palancas del crecimiento.

Que BID Invest -con una cartera de U$S22.000 millones en activos bajo gestión y presencia en 25 países, haya elegido a Banco Macro como vehículo de esta iniciativa en Argentina consolida el posicionamiento del banco como referente del sector financiero privado nacional.

Banco Macro: compromiso con el desarrollo productivo

Las pymes representan la columna vertebral del tejido empresarial argentino y una parte sustancial del empleo formal. Banco Macro entiende ese rol y asume el desafío de ser el banco que acompaña su crecimiento con soluciones reales, accesibles y de largo plazo.

Esta operación reafirma la visión estratégica de Banco Macro: crecer junto al país, apoyar a quienes generan trabajo y valor y contribuir al progreso de las comunidades donde está presente.