Inauguró Espacio Costanera con patio de comidas y entretenimiento en el ala oeste de la Terminal

Cornejo: "Las transformaciones precisan liderazgo político"

Dijo el gobernador Alfredo Cornejo: "En 2016 o 2017, hablar de tercerizar o de inversión privada en algunos servicios era casi un pecado capital y hoy hay un cambio cultural porque las transformaciones profundas requieren liderazgo político, pero también necesitan una sociedad civil que acompañe y un sector privado que tome riesgos, que invierta y apueste”.

Espacio Costanera, en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Fotos: Martín Pravata

Marcos Calvente señaló: "Esto es mucho más que la inauguración de un nuevo espacio comercial. Es la demostración de que cuando el Estado funciona, las oportunidades llegan, se concretan y generan desarrollo para la comunidad”.

Badaloni: "La Terminal, ejemplo concreto de trabajo público-privado"

El director de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, Mauricio Badaloni, resaltó que la finalización de esta etapa constituye la consolidación de un proyecto que buscó transformar por completo uno de los espacios públicos más importantes de Mendoza. “Este es un espacio recuperado para todos los mendocinos. Cuando hablamos de articulación público-privada, muchas veces buscamos ejemplos concretos, y esta terminal es una muestra clara de lo que se puede lograr trabajando en conjunto”, señaló.

Alfredo Cornejo y el empresario Mauricio Badaloni, director de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, en la apertura de Espacio Costanera, en el ala oeste del predio.

El empresario explicó que el proyecto atravesó distintos desafíos, incluyendo cuestiones administrativas, legales y la pandemia, pero que el compromiso de todos los actores involucrados permitió sostener el proceso hasta alcanzar los resultados actuales. “Comenzamos con 117 locatarios y hoy somos 180 emprendedores, comerciantes y empresas apostando por este espacio. Además, pasamos de aproximadamente 600 personas trabajando aquí a más de 1.300 empleos directos vinculados a la actividad de la Terminal de Ómnibus de Mendoza”.

Espacio Costanera, para viajeros y mendocinos

Con su oferta gastronómica y de esparcimiento y servicios, Espacio Costanera está destinado no sólo a los viajeros que transitan por la Terminal de Ómnibus de Mendoza sino a los mendocinos que quieran consumir y hacer sus compras en Guaymallén, sin necesidad de ir a otros departamentos.

Música y baile en la apertura de Espacio Costanera, en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza.

La Terminal de Ómnibus y la videovigilancia urbana

Antes de la ceremonia de apertura, el Ministerio de Seguridad y los directivos de la Terminal de Ómnibus de Mendoza firmaron un convenio que habilitó que las cámaras de seguridad privada del predio se sumen a la estrategia provincial de videovigilancia antidelito.

Las cámaras de videovigilancia de la Terminal de Ómnibus quedaron integradas al sistema provincial gracias a un convenio con el Ministerio de Seguridad.

Hasta 90.000 personas circulan por la Terminal de Ómnibus de Mendoza en temporada alta, por lo cual Espacio Costanera y las demás instalaciones del predio se han convertido en un polo de atracción comercial y de servicios.

La apertura de Espacio Costanera en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus de Mendoza es el broche de oro de la tercera y última fase del plan de remodelación y refuncionalización integrales del predio.

Espacio Costanera en la Terminal también ofrece marcas internacionales en gastronomía. Fotos: Martín Pravata

Todo comenzó en 2017, siguió en 2018 con las mejoras en el ala norte, luego en el sector este y sur, con la edificación del hotel Fuente Mayor y la apertura de McDonald's.

La Terminal de Ómnibus de Mendoza concentra el transporte interurbano y las salidas y arribos de viajeros nacionales e internacionales.

Radiografía de Espacio Costanera

Deportes: productos de reconocidas marcas

El outlet deportivo también abrió sus puertas en Espacio Costanera, en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus.

Patio de comidas: cadenas internacionales como McDonald's y KFC, y nacionales: Havanna y Helados Soppelsa

Espacio Costanera también ofrece gastronomía de primeras marcas.