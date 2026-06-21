Sin Cornejo: la interna radical se coló en el gasoducto que se inauguró en el Sur

De hecho, la presencia de Marcolini tiene que ver con eso: antes de encender el fuego que certificaba la salida de gas a pocos kilómetros de la ciudad de San Rafael, en la entrada al departamento sureño desde el Valle de Uco, se proyectó un video en el que podía verse al ex intendente alvearense, cercano a Julio Cobos, firmando el compromiso de obra conjunta.

La diatriba enojona de Alejandro Molero pareciera más empujada por una imposición del poder central, que enfrenta al gobernador con los hermanos Félix, que una plantada genuina del intendente alvearense. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La diatriba enojona de Molero pareciera más empujada por una imposición del poder central, que enfrenta al gobernador con los hermanos Félix, que una plantada genuina del intendente alvearense.

Quizás alguna promesa de obra o alguna ventaja respecto de algo que desconocemos pero resulta difícil de explicar la posición de Molero negándose a aportar lo que le corresponde a su municipio para poder hacerse de gas natural para sus vecinos. San Rafael puso plata, de eso hay pruebas, recibos y el propio Enargas dijo que deben “preservar los derechos derivados de la inversión realizada por el Municipio de San Rafael en carácter de tercero interesado”.

Los tubos que casi se oxidan

No es ser parcial decir que la Municipalidad de San Rafael con sus equipos técnicos y jurídicos armó una estrategia judicial que resultó exitosa y de la que no solamente participaron hombres del peronismo o del felixismo: fue clave el aporte de Sanz y su estudio de abogados y la férrea defensa de la obra por parte del juez federal Eduardo Puigdéngolas que se opuso con argumentos sólidos a abandonar una obra que tenía casi 90% de avance al momento de ser retomada.

Fue clave el aporte del radical Ernesto Sanz y de su estudio de abogados en la asesoría a la Comuna de San Rafael tras el freno al gasoducto. Foto: La Nueva Provincia

El magistrado obligó al Estado nacional con un fallo ejemplar -y que podría ser tomado como jurisprudencia por otras provincias o municipios que padezcan el abandono de obras avanzadas- a integrar el dinero que había comprometido un gobierno anterior, algo a lo que el mileísmo se oponía.

Sanz juega siempre

Sanz, ex senador nacional y ex intendente sanrafaelino -una especie de Lionel Messi que juega hace varios mundiales- dijo el día de la puesta en marcha del gasoducto: “Muchos se preguntan qué hago acá. Estoy porque San Rafael debe estar siempre por encima de cualquier diferencia ideológica o partidaria”. Pelota por elevación a quien quiera ponerse de arquero. Un jugador de toda la cancha.

Decir que "el Estado es inútil, bobo y que tira la guita en obras” resulta nefasto cuando se observa la felicidad en la cara de una familia de clase trabajadora que puede encender una hornalla para hacerle una sopa a sus hijos o calefaccionar su casa con temperaturas bajo cero por poco dinero. Esa posición absurda del presidente Javier Milei de que "el Estado no sirve para nada” no tiene prácticamente ningún otro mandatario adepto en el resto del mundo, ni siquiera los de derecha.

Para las provincias nada y al Sur poco

Y no viene mal recordar cada tanto que este gobierno nacional no ha hecho un solo hospital, una sola ruta, una sola escuela, un solo tendido de agua, una sola obra civil de envergadura ni una sola ruta para que los argentinos puedan llegar de un punto a otro.

Hablando de cosas que no viene mal recordar cada tanto: el Sur de Mendoza también es Mendoza. Parece de más esta aclaración pero no. La doble vía que une a los departamentos del Valle de Uco con el Norte luce divina pero nunca será posible hasta los departamentos del Sur. Hay más votos en el Norte pero más territorio en el Sur.

La Ruta 143, en San Rafael, está en pésimas condiciones desde hace mucho tiempo. Recién este año arrancaron los trabajos para mejorarla. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Hacia el Sur, la 143 es una ruta de una sola vía que representa desde siempre un enorme peligro para quienes la transitan y la estadística tira una parva de muertes. Esa ruta nunca será de doble vía porque el Gobierno provincial lleva adelante un reasfaltado que promete quedar por varias décadas.

Los sureños tenemos que ir al Norte para disfrutar el trencito de la alegría que une Las Heras con Maipú pasando por Capital y Godoy Cruz y se proyecta otro para los departamentos del Este. ¡Hermosas obras!

¿Y el Sur? Unir algún distrito sanrafaelino con la ciudad le sale a un trabajador mínimo $3.000 cada tramo en colectivo, no más de 5 kilómetros de viaje. Aunque no lo veamos, el Sur siempre está y aporta impuestos, turismo, petróleo, energía, vinos, frutas y trabajo. Ah, y fue clave en el litigio que le dio a la Provincia 1.023 millones de dólares que terminaron en más obras para el Norte que para el Sur.