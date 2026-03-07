Cobos se refirió a la paralización de la obra pública nacional: "A Cornejo lo salvó San Portezuelo"

“A Alfredo Cornejo lo ha salvado San Portezuelo”, dijo el ex mandatario provincial. Con esa frase aludió a los fondos que la provincia recibió como compensación por la promoción industrial y que originalmente estaban asignados a esa represa.

Según explicó, esos recursos hoy permiten financiar obra pública en Mendoza en un contexto en el que la obra pública nacional prácticamente está paralizada.

Cobos también señaló que el gobierno provincial debió asumir responsabilidades que en condiciones normales corresponderían a la Nación, como el mantenimiento de rutas nacionales.

En ese punto mencionó los trabajos que Mendoza encaró en la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 7, que deberían ser atendidas por Vialidad Nacional.

Cobos en la coviar "A Cornejo lo salvó San Portezuelo" aseguró Julio Cobos durante el desayuno de la Coviar.

La caída de la construcción afecta al empleo

Cobos habló desde su experiencia actual en el sector privado. Tras dejar su banca como diputado nacional en diciembre, se dedica a la actividad privada, en el sector de la construcción.

En ese contexto, describió un panorama complicado. Señaló que la paralización de la obra pública nacional impactó de lleno en la actividad y en la demanda.

“La venta de materiales ha caído producto de que la obra pública nacional es cero”, explicó.

También advirtió que los costos de construcción aumentaron y que hoy el acceso a la vivienda se volvió mucho más difícil. “El costo de la vivienda, que sigue siendo una necesidad, es muy alto”, sostuvo.

Críticas de Cobos a la gestión nacional

Cobos insistió en que el problema principal es la caída de la producción y el freno de la actividad industrial. Según dijo, distintos sectores manufactureros vienen manifestando preocupación por la situación.

En ese contexto mencionó cifras que reflejan el impacto en el empleo y en el entramado productivo. “Ya hay 20.000 empresas menos y 220.000 puestos de trabajo menos”, aseguró.

El ex gobernador se refirió también a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien planteó que los municipios deberían reducir impuestos.

El dirigente radical que hace tres meses cumplió su ciclo en el Congreso, respondió que la Nación también podría revisar algunos tributos. En particular mencionó el caso de los combustibles.

Según explicó, las provincias cedieron recursos coparticipables para financiar obras viales a través de Vialidad Nacional, pero esas rutas no se están ejecutando.

“Caputo dice que los municipios bajen impuestos, pero también podría bajar impuestos a los combustibles, que están destinados a Vialidad Nacional para hacer rutas y no las hacen”, planteó para cerrar Julio Cobos.