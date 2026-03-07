Intendentes del PJ admitieron una profunda crisis y plantearon convocar a otros espacios para el 2027

Según explicó, en la última elección el espacio alcanzó el 25% de los votos cuando anteriormente había obtenido cerca del 13%. Para el jefe comunal, ahora debe darse un debate interno que permita ordenar al partido y preparar una propuesta competitiva para 2027.

La idea de un peronismo mendocino más amplio

Vendimia 2026 desayuno Coviar Matías Stevanato El intendente Matías Stevanato dijo en el desayuno de Coviar, que hay que hablar menos y escuchar más, y que en eso está la clave de la reorganización del peronismo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, también habló de una reorganización del espacio y planteó la necesidad de ampliar la base del peronismo.

“Creo que hay que convocar al sector empresario, universitario y a otros sectores también”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el partido debe abrirse a nuevas miradas para construir una propuesta más diversa.

Aunque marcó esa crítica, aclaró que su postura es dialogar con todos los sectores. “Yo estoy hablando con todos los dirigentes. En mi gabinete tengo gente de muchos partidos. Llegó el momento del encuentro, hay que sacar lo mejor de cada espacio”, afirmó.

Como un gesto de amplitud política, Stevanato también destacó un logro del gobierno de Alfredo Cornejo: el impacto que puede tener el acuerdo entre Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires para la llegada de la guía Michelin Guide, al considerar que el impulso al turismo puede generar empleo y ayudar a salir de la crisis.

Los intendentes como referencia para 2027

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, coincidió en que el PJ debe reconstruir alianzas y convocar a otros espacios políticos que en el pasado formaron parte del frente.

También planteó que el candidato a gobernador del PJ para 2027 debería surgir de entre los intendentes, al considerar que son quienes tienen mayor representatividad territorial.

Para Andraos, esa reconstrucción política será clave para presentar una propuesta competitiva en las próximas elecciones provinciales.

Qué dijo Félix sobre la derrota electoral en San Rafael

Félix también se refirió a la elección intermedia del 22 de febrero, en la que el peronismo perdió en la renovación de concejales en San Rafael.

El intendente consideró que en ese tipo de comicios los votantes suelen buscar equilibrar el poder del oficialismo. “La gente aprovecha para poner un equilibrio y no darle tanto poder al oficialismo. A los fines de la democracia es lógico y no me parece algo negativo”, explicó.

También señaló que en esa elección se votaban concejales y congresales constituyentes para sancionar la carta orgánica municipal, por lo que muchos electores se concentraron en ese tema. A eso sumó que todavía falta práctica con el sistema de boleta única.