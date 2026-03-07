Intendentes del PJ admitieron una profunda crisis y plantearon convocar a otros espacios para el 2027

Tres intendentes del PJ mendocino, Omar Félix de San Rafael, Emir Andraos de Tunuyán y Matías Stevanato de Maipú, admitieron que el PJ atraviesa una crisis profunda y plantearon la necesidad de reorganizarse con vistas a las elecciones de 2027. También coincidieron en que el espacio debe abrirse a otros sectores para construir una propuesta más amplia.
Durante el tradicional desayuno de Coviar, dialogaron con El Siete y coincidieron en que es hora de dejar de lado las posturas extremas y convocar, por ejemplo, a otros partidos que antes formaban parte del Frente Justicialista y se han alejado. También manifestaron que es importante que se integren otros espacios, como universidades y empresarios.
Reconocieron que el PJ está en crisis y reorganización
El intendente de San Rafael fue directo al describir el momento que atraviesa el partido. “Venimos de una profunda crisis de identidad”, dijo, aunque aseguró que el PJ comenzó a recuperar terreno.
Según explicó, en la última elección el espacio alcanzó el 25% de los votos cuando anteriormente había obtenido cerca del 13%. Para el jefe comunal, ahora debe darse un debate interno que permita ordenar al partido y preparar una propuesta competitiva para 2027.
La idea de un peronismo mendocino más amplio
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, también habló de una reorganización del espacio y planteó la necesidad de ampliar la base del peronismo.
“Creo que hay que convocar al sector empresario, universitario y a otros sectores también”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el partido debe abrirse a nuevas miradas para construir una propuesta más diversa.
Aunque marcó esa crítica, aclaró que su postura es dialogar con todos los sectores. “Yo estoy hablando con todos los dirigentes. En mi gabinete tengo gente de muchos partidos. Llegó el momento del encuentro, hay que sacar lo mejor de cada espacio”, afirmó.
Como un gesto de amplitud política, Stevanato también destacó un logro del gobierno de Alfredo Cornejo: el impacto que puede tener el acuerdo entre Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires para la llegada de la guía Michelin Guide, al considerar que el impulso al turismo puede generar empleo y ayudar a salir de la crisis.
Los intendentes como referencia para 2027
El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, coincidió en que el PJ debe reconstruir alianzas y convocar a otros espacios políticos que en el pasado formaron parte del frente.
También planteó que el candidato a gobernador del PJ para 2027 debería surgir de entre los intendentes, al considerar que son quienes tienen mayor representatividad territorial.
Para Andraos, esa reconstrucción política será clave para presentar una propuesta competitiva en las próximas elecciones provinciales.
Qué dijo Félix sobre la derrota electoral en San Rafael
Félix también se refirió a la elección intermedia del 22 de febrero, en la que el peronismo perdió en la renovación de concejales en San Rafael.
El intendente consideró que en ese tipo de comicios los votantes suelen buscar equilibrar el poder del oficialismo. “La gente aprovecha para poner un equilibrio y no darle tanto poder al oficialismo. A los fines de la democracia es lógico y no me parece algo negativo”, explicó.
También señaló que en esa elección se votaban concejales y congresales constituyentes para sancionar la carta orgánica municipal, por lo que muchos electores se concentraron en ese tema. A eso sumó que todavía falta práctica con el sistema de boleta única.