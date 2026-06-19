Cornejo denunció una presunta red de desinformación y apuntó contra un medio digital

Según pudo constatarse, la empresa tiene asociados dominios de internet como Infosanluis y, más recientemente, Infomza. También está vinculada a una radio de perfil evangélico.

“En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas”, expresó el gobernador, quien aseguró que buscará “esclarecer el alcance de estas acciones” y defender “el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones”.

Tras la publicación de Alfredo Cornejo, Infomza respondió con un duro artículo en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que la denuncia constituye un intento de disciplinar voces críticas.