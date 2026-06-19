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Acciones legales

Cornejo denunció una presunta red de desinformación y apuntó contra un medio digital

Alfredo Cornejo anunció acciones legales y administrativas tras identificar una estructura digital que, según afirmó, difundió contenidos falsos y agraviantes

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Alfredo Cornejo denunció a un medio por desinformación.

Alfredo Cornejo denunció a un medio por "desinformación".

El gobernador Alfredo Cornejo denunció este viernes la existencia de una presunta estructura digital destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes contra personas e instituciones, y anunció que avanzará con acciones legales y administrativas para determinar responsabilidades.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que “la libertad de expresión forma parte de la vida democrática”, pero diferenció ese derecho de lo que definió como “la mentira organizada y la desinformación deliberada”.

tuit cornejo infomza
El tuit con el que Alfredo Cornejo abrió la mañana este viernes 19 de junio.

El tuit con el que Alfredo Cornejo abrió la mañana este viernes 19 de junio.

La firma señalada por Alfredo Cornejo

En su publicación, Cornejo afirmó que el Gobierno identificó una estructura digital vinculada a Grupo PUMA SAS, una firma que, según registros públicos, está domiciliada en San Luis.

Según pudo constatarse, la empresa tiene asociados dominios de internet como Infosanluis y, más recientemente, Infomza. También está vinculada a una radio de perfil evangélico.

“En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas”, expresó el gobernador, quien aseguró que buscará “esclarecer el alcance de estas acciones” y defender “el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones”.

Tras la publicación de Alfredo Cornejo, Infomza respondió con un duro artículo en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que la denuncia constituye un intento de disciplinar voces críticas.

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