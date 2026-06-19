El gobernador Alfredo Cornejo denunció este viernes la existencia de una presunta estructura digital destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes contra personas e instituciones, y anunció que avanzará con acciones legales y administrativas para determinar responsabilidades.
Cornejo denunció una presunta red de desinformación y apuntó contra un medio digital
Alfredo Cornejo anunció acciones legales y administrativas tras identificar una estructura digital que, según afirmó, difundió contenidos falsos y agraviantes
A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario sostuvo que “la libertad de expresión forma parte de la vida democrática”, pero diferenció ese derecho de lo que definió como “la mentira organizada y la desinformación deliberada”.
La firma señalada por Alfredo Cornejo
En su publicación, Cornejo afirmó que el Gobierno identificó una estructura digital vinculada a Grupo PUMA SAS, una firma que, según registros públicos, está domiciliada en San Luis.
Según pudo constatarse, la empresa tiene asociados dominios de internet como Infosanluis y, más recientemente, Infomza. También está vinculada a una radio de perfil evangélico.
“En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas”, expresó el gobernador, quien aseguró que buscará “esclarecer el alcance de estas acciones” y defender “el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones”.
Tras la publicación de Alfredo Cornejo, Infomza respondió con un duro artículo en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que la denuncia constituye un intento de disciplinar voces críticas.