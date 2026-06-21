Vivir entre la generalidad del "mundo Milei" y lo específico de la "atmósfera Cornejo"

Muchos de los votantes de 2023 del presidente se han visto decepcionados por el "Milei político", el desorbitado que no sabe discutir y le falta el respeto a cualquiera que no coincide 100% con él. Foto: Noticias Argentinas

En Mendoza exigirán una cosa. Pero respecto del orden nacional, deberán admitir que Milei es un "mal necesario" a fin de que la macroeconomía termine de volver a un eje que lo aleje del populismo kirchnerista. Las provincias están entendiendo que el sistema de coaliciones le va a servir al Interior si lo trabajan sabiamente. ¡Ojo! A Milei también le va servir esto que está pasando, con la diferencia de que él nunca va a aceptar que le sirve.

Otros de los temas que interesan es si en Mendoza se volverá a votar mayoritariamente a Milei en caso de que vaya a una reelección en 2027. Es muy posible que no sea con los altísimos porcentajes obtenidos en 2023. Si Milei se presenta asociado con una coalición política nacional republicana (y no se vuelve a complicar lo económico) es muy factible que haga una buena elección.

Hay que tener en cuenta que muchos de sus votantes de 2023 se han visto decepcionados por el "Milei político", el desorbitado que no sabe discutir y le falta el respeto a cualquiera que no coincide 100% con él. Ese costado autoritario podría ser su talón de Aquiles, además del desencanto porque no se está generando más empleo y porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes.

¿Les sirvió?

¿En qué ha servido a los partidos, sobre todo en las provincias, acercarse a Milei? Hasta ahora ha ayudado a concretar, sobre todo desde el Congreso, medidas legislativas de corte nacional que eran necesarias. Pero también las provincias han aportado discusión ante decisiones polémicas, e incluso han trabado proyectos imposibles de acompañar.

Además han "ablandado" en algunos aspectos a un Milei que se creía un autócrata que iba a domar al país. Como contraparte, los aciertos que ha tenido el presidente en varios rubros de la macroeconomía (inflación, superávit fiscal, no emisión de dinero sin respaldo) han sido debidamente reconocidos por los socios provinciales.

¿Podrá Alfredo Cornejo mantener el equilibrio que tiene con Milei, que le facilita al radicalismo local seguir sobre la ola? Foto: archivo

¿Podrá Cornejo mantener el equilibrio que tiene con Milei, que le facilita al radicalismo local seguir sobre la ola? El gobernador quiere terminar su segundo mandato sosteniendo a Cambia Mendoza y proyectándola hacia adelante. Ese es el vehículo que le ha dado más éxito y que le ha permitido plantarse mejor frente a Milei y su hermana Karina.

La consigna del gobernador Cornejo es evitar que los Milei le metan mano en la elección de su sucesor, que deberá ser un radical. Luis Petri es afiliado a La Libertad Avanza. La ofrenda a Milei será concederle al mileísmo los cargos entrables para el Congreso Nacional, tanto para senadores como diputados por Mendoza.

¿Riñón?

Hay un asunto interesante para discutir. Algunos dicen que si el elegido para pelear por la gobernación es del riñón de Cornejo, no recibirá automáticamente de los Milei los "beneficios" que hoy tiene Cornejo.

Aseguran que eso no es algo que se pueda transmitir directamente al sucesor, ya sea Tadeo García Zalazar o Natalio Mema por citar sólo dos de los bendecidos en la pila bautismal de Cornejo. Ni hablar si el electo termina siendo Ulpiano Suarez, un radical que, con estilo, se abrió del cornejismo por no compartir el acuerdo de la UCR con La Libertad Avanza. Hábil, aseguró que siempre será radical. Es decir, la contracara de lo que hizo Daniel Orozco, que se suicidó políticamente.

Luis Petri y Ulpiano Suarez, dos de los anotados como candidatos en la carrera a la gobernación. Foto: archivo

Cuando Cornejo traspase los atributos de mando al nuevo gobernador, los Milei (si es que son reelegidos) harán la alharaca de escanearlo de arriba abajo, sobre todo si es un gobernador con muñeca propia.

En ese rubro están por ahora, Ulpiano Suarez, un radical extracornejista que ya ha anunciado que nunca se pintará de violeta porque "se puede gobernar muy bien con las herramientas de la UCR que incluyen orden, equilibrio y transparencia". Pero también Luis Petri, quien no dudó en dejar el radicalismo para pasarse con carnet vip al mileísmo donde fue ministro y luego diputado y que cuando estalló el escándalo de Manuel Adorni no dudó en convocar al resto del elenco gubernativo a defender "espalda con espalda" a ese desprestigiado jefe de Gabinete.

En realidad, disputas conceptuales de las que aquí se mencionan suelen terminar a veces en el desconcierto. Hemos conocido casos de "alumnos políticos" que tras jurar se dedicaron a escribir otra canción; y de otros, díscolos, que concluyeron adormecidos en la senda del legado que cuestionaban.