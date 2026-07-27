Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica

Con este convenio, Banco Macro seguirá consolidando su liderazgo en el interior de la Argentina y sumará una cartera de clientes de alto valor.

Banco Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país, con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, y con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.

Para Banco Macro, este acuerdo significa consolidar su liderazgo en las economías regionales y fortalecer su relación con una cartera de clientes de alto valor compuesta por cabañeros y productores medianos y grandes que demandan de manera permanente financiamiento para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología productiva.

Para Brangus, la cooperación implica potenciar su red de negocios y ofrecerles a sus más de 500 socios activos y a los 20.000 usuarios registrados de la plataforma un respaldo financiero sólido que acompañe la expansión sostenida de la raza en la Argentina.

El campo argentino puede potenciar los resultados de su campaña con soluciones integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos, compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales.

Pensá Grande, Pensá en Macro.