Aeropuerto y aeroparque: ¿qué diferencias tienen?

Diferencias principales entre aeropuerto y aeroparque

Antes de entender qué diferencias tienen y para qué fueron diseñados cada uno, hay que pensar en el origen de la palabra. Aeropuerto está formado por aero-, que significa aire, y -puerto, que hace referencia a una terminal para el tráfico. Se puede traducir como "puerto para el aire".

Aeroparque también comienza con aero, aunque su formación es más coloquial y rioplatense. La continuación: "parque" proviene del latín vulgar "terreno cercado", pero la palabra para referirnos al espacio de aviones fue establecida por el ingeniero argentino Víctor Manuel Acuña, quien diseñó el Aeroparque Jorge Newbery. El nombre original proviene de la idea de construir un aeródromo dentro de un parque de esparcimiento público.

Trabajan con diferentes tipos de vuelos.

La principal diferencia entre ambos está en el tipo de vuelos que reciben y en la ubicación. El aeropuerto gestiona vuelos internacionales y de cabotaje. Generalmente, el aeropuerto está alejado del centro.

El aeroparque, a diferencia del aeropuerto, concentra vuelos regionales y cercanos y suele estar en la ciudad para facilitar el acceso. En Buenos Aires, el Aeroparque está en Palermo, cerca del centro, y opera con vuelos nacionales y pocos internacionales cercanos.

El Aeropuerto de Ezeiza está a 30 kilómetros del sudoeste del centro de Buenos Aires y concentra la gran mayoría de vuelos internacionales de larga distancia.

¿Y cuál es la diferencia con el aeródromo?

El aeródromo, a diferencia del aeropuerto y el aeroparque, es un término utilizado para nombrar a cualquier terreno o superficie, que también puede ser de agua, acondicionada para un aterrizaje y despegue.

El aeródromo se usa en vuelos privados.

Desde este punto de vista, los aeropuertos son aeródromos, pero la diferencia está en los servicios que ofrecen. El aeródromo no maneja tráfico comercial, no tiene grandes terminales de pasajeros ni aduanas. Son más pequeños y se dedican a la aviación privada, deportiva o de emergencias.