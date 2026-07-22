Ronaldo lanzó duras críticas contra la Selección argentina tras la final del Mundial y elogió a España

El brasileño enfatizó que el funcionamiento colectivo terminó prevaleciendo ampliamente por sobre las individualidades del conjunto sudamericano: "Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar".

"Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugar en conjunto, todos son importantes", analizó Ronaldo.

Asimismo, el ex goleador abordó el desempeño desplegado por el elenco albiceleste en la totalidad del campeonato. Según su perspectiva, la escuadra nacional basó su andar principalmente en la entrega física en detrimento de la elaboración técnica, sentenciando: "Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor".

Ronaldo Nazario eligió a Rodri como el mejor del mundo.

Ronaldo respaldó a Rodri para quedarse con el Balón de Oro

Por otro lado, Ronaldo enfocó sus reflexiones en las actuaciones individuales más determinantes del torneo ecuménico. El astro brasileño destacó la figura del mediocampista ibérico como el engranaje fundamental para el correcto funcionamiento táctico del equipo campeón.

Con vistas a las próximas entregas de premios internacionales, la figura de la Canarinha colocó al volante central de la Furia Roja en lo más alto de la nómina de aspirantes al premio individual más codiciado.

Respecto a las posibilidades del futbolista de repetir la distinción, afirmó: "Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar".