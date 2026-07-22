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Tristeza não tem fim

Ronaldo lanzó duras críticas contra la Selección argentina tras la final del Mundial y elogió a España

Ronaldo analizó el triunfo de la Furia Roja, cuestionó el rendimiento de la Albiceleste y postuló a Rodri como candidato al Balón de Oro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Ronaldo apuntó contra la Selección argentina y puso en valor lo realizado por España.

Ronaldo apuntó contra la Selección argentina y puso en valor lo realizado por España.

Entre las personalidades que expresaron su postura con respecto a la definición del Mundial figuró Ronaldo Nazario quien a través de su canal de TikTok ofreció una contundente lectura sobre el desarrollo del encuentro decisivo y las marcadas diferencias exhibidas en el campo entre la Selección argentina y España.

Desde su análisis la leyenda del fútbol mundial remarcó el monopolio futbolístico que ejerció el cuadro ibérico a lo largo de los noventa minutos donde el desarrollo del trámite reflejó una supremacía abrumadora.

Ronaldo fue parte del show del medio tiempo en la final del Mundial.

Ronaldo fue parte del show del medio tiempo en la final del Mundial.

Las tajantes frases de Ronaldo Nazario sobre el desarrollo de la final

Fue así que el ex goleador expresó: "Fue un día histórico, tanto en lo deportivo, porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba, por otra parte. A España no le salieron los goles y no ganó por la distancia que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido".

El brasileño enfatizó que el funcionamiento colectivo terminó prevaleciendo ampliamente por sobre las individualidades del conjunto sudamericano: "Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar".

"Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugar en conjunto, todos son importantes", analizó Ronaldo.

Asimismo, el ex goleador abordó el desempeño desplegado por el elenco albiceleste en la totalidad del campeonato. Según su perspectiva, la escuadra nacional basó su andar principalmente en la entrega física en detrimento de la elaboración técnica, sentenciando: "Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor".

Ronaldo Nazario eligi&oacute; a Rodri como el mejor del mundo.

Ronaldo Nazario eligió a Rodri como el mejor del mundo.

Ronaldo respaldó a Rodri para quedarse con el Balón de Oro

Por otro lado, Ronaldo enfocó sus reflexiones en las actuaciones individuales más determinantes del torneo ecuménico. El astro brasileño destacó la figura del mediocampista ibérico como el engranaje fundamental para el correcto funcionamiento táctico del equipo campeón.

Con vistas a las próximas entregas de premios internacionales, la figura de la Canarinha colocó al volante central de la Furia Roja en lo más alto de la nómina de aspirantes al premio individual más codiciado.

Respecto a las posibilidades del futbolista de repetir la distinción, afirmó: "Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar".

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