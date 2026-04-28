¿Podemos reprogramar la edad de nuestra piel?

Piel Existen diversos productos de belleza que hidratan y cuidan la piel en profundidad.

Esto se traduce de la siguiente manera: si bien cada piel es única y responde a un código heredado, factores cotidianos como la radiación solar, la contaminación ambiental, la alimentación y el estilo de vida influyen directamente en su apariencia, traduciéndose en aparición prematura de arrugas, pérdida de firmeza, falta de luminosidad, inflamación y una menor capacidad regenerativa.

La Dra. Veronica Tosi (MN116620), médica dermatóloga para la reconocida marca La Roche-Posay, asegura que solo el 20% del envejecimiento cutáneo es genético e inevitable; el 80% restante depende de los factores externos y es, por lo tanto, totalmente controlable y prevenible.

Gracias a los avances en dermocosmética, la ciencia se ha convertido en la mejor aliada para combatir el envejecimiento celular, permitiendo que la piel luzca más jóven tanto por dentro como por fuera.

La marca de belleza La Roche-Posay ha lanzado recientemente el nuevo Hyalu B5 Suractivated Serum. Su tecnología avanzada combate alteraciones epigenéticas, reprograma la piel envejecida, restaura la comunicación celular y mejora la síntesis de ácido hialurónico, logrando un efecto antiedad más profundo y duradero en la piel.

Piel La piel debe cuidarse todos los días y con diversos productos de belleza.

"Entender que el destino de nuestra piel no está escrito solo en los genes, sino también en nuestras decisiones diarias, marca un antes y un después en la dermatología. Con la llegada de soluciones basadas en la epigenética, el enfoque deja de ser puramente estético para transformarse en una reparación celular inteligente”, concluye la especialista.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.